Robert Lewandowski du Bayern Munich laissé «dévasté» par une blessure au genou

La nouvelle que chaque Bayern Munich ne voulait pas entendre a été annoncée mardi, affirmant que Robert Lewandowski serait mis à l’écart pendant quatre semaines en raison d’une blessure au genou.

Lewandowski a subi une entorse des ligaments au genou droit lors de la victoire 3-0 de la Pologne en qualification pour la Coupe du monde contre Andorre dimanche au cours de laquelle il a marqué un doublé avant d’être remplacé par Karol Swiderski à la 63e minute de jeu. Lewandowski manquera désormais le choc de Bundesliga de ce week-end contre le RB Leipzig, les deux matches de quart de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain et les matches de championnat contre l’Union Berlin et le VfL Wolfsburg, le Bayer Leverkusen et peut-être même Mayence 05.

Selon la dernière édition de Bild (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), Lewandowski a été dévasté par le diagnostic qui le tiendra à l’écart pendant les quatre prochaines semaines. Les médecins de l’équipe polonaise pensaient à l’origine que Lewandowski serait 50/50 pour le voyage de ce week-end contre le RB Leipzig. Cependant, après être retourné à Säbener Straße et avoir obtenu d’autres évaluations et analyses, il a été révélé que la blessure était bien pire que ce que les médecins de l’équipe polonaise avaient initialement évalué.

Robert Lewandowski est dévasté après le diagnostic de sa blessure aujourd’hui. Après le premier diagnostic des médecins de l’équipe nationale polonaise, il espérait être en forme à temps pour le match contre Leipzig, les chances semblaient 50-50. [Bild] pic.twitter.com/9b9ItHiZ3s – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 30 mars 2021

Lewandowski manquera sans aucun doute une séquence cruciale de matches pour le Bayern en Bundesliga et en Ligue des champions. Ses chances de battre le record de 40 buts en une saison de Gerd Müller diminueront également, bien que cela reste possible car il n’est qu’à six buts d’établir un nouveau précédent. Ce n’est pas non plus au-delà de l’imagination que Lewnadowski pourrait marquer son retour avant la fin de la pause prévue de quatre semaines.

Récupération rapide, Robbie! Photo par M. Donato / . pour FC Bayern