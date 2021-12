Robert Lewandowski du Bayern Munich laisse la porte ouverte pour jouer un jour en Serie A

Il est assez difficile d’imaginer le Bayern Munich sans Robert Lewandowski, mais un jour, cela finira par devenir une réalité. Erling Haaland du Borussia Dortmund a été présenté comme son successeur naturel, mais le front office du Bayern a donné des signaux contrastés à différents moments pour savoir si Haaland joue ou non au Bayern est une possibilité réaliste. Les méga frais de transfert, combinés à ses salaires élevés, seraient de gros obstacles pour le Bayern.

Lewandowski a manqué de manière controversée le Ballon d’Or, perdant face à Lionel Messi du Paris Saint-Germain, mais l’as polonais a récemment été couronné Tuttosport « Golden Player Award » pour 2021. Il a marqué 42 buts en Bundesliga en 2021 après son doublé contre le VfB Stuttgart Mardi, il n’est donc plus qu’à un but de battre le record de Gerd Muller de buts en championnat marqués au cours d’une année civile et il en a marqué plus de 50 dans toutes les compétitions en 2021.

Lorsque Lewandowski a reçu l’honneur Tuttosport, on lui a demandé s’il envisagerait un jour de jouer en Serie A en Italie. Il a déjà flirté avec l’idée de quitter le Bayern, mais son contrat actuel avec le Bayern court jusqu’en juin 2023 et le club souhaite lui faire signer un nouveau contrat avant cette date. Bien sûr, il ne manquera pas de prétendants s’il fait clairement savoir qu’il veut quitter Munich. « Est-ce que je jouerai un jour en Italie ? Je ne peux rien dire que je ne sache encore, mais je sais qu’en Italie, je suis tenu en haute estime. C’est possible, aussi parce que j’aurais l’opportunité de jouer contre de grands joueurs et de grandes équipes en Italie », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait devenir un jour en Serie A.

Il a également révélé que l’une de ses idoles de football lorsqu’il était enfant était l’ancien attaquant italien Roberto Baggio. « J’avais six ans quand j’ai commencé à regarder ses matchs, son talent et son style », a déclaré Lewandowski avec admiration pour l’attaquant.