Robert Lewandowski du Bayern Munich n’est pas sûr de pouvoir atteindre les niveaux de but de la saison dernière

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est aussi confiant sur le terrain que n’importe qui dans le match. Même avec cette assurance, le tueur à gages polonais n’est pas si sûr de pouvoir atteindre les niveaux de buts marqués qu’il a atteints la saison dernière.

« Pour le moment, je dis non parce que c’est encore trop tôt. Et c’est aussi la tension d’avoir autant de matchs cette saison, comme la dernière aussi à cause de COVID, avec autant de matchs et de tension. Nous sommes aussi beaucoup sur la route, y compris avec l’équipe nationale. Ce n’est jamais facile. Je sais que la saison est longue », a récemment déclaré Lewandowski à Bundesliga.com. « Ce que vous faites maintenant n’est pas si important. Ce qui est important, c’est ce que vous faites dans les moments les plus importants et contre les équipes les plus importantes. C’est pourquoi je dois rester patient, faire mon travail, mais aussi penser à ce qui pourrait arriver plus tard dans la période la plus importante, pas maintenant.

Lewandowski est revenu sur la piste des buteurs avec un doublé contre le Bayer Leverkusen et même s’il ne peut pas dire extérieurement qu’il peut faire ce qu’il a fait la saison dernière, vous savez qu’il va absolument essayer.