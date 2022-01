Robert Lewandowski du Bayern Munich nommé au World XI de L’Equipe

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski s’est fait voler un autre Ballon d’Or en 2021, mais a reçu plusieurs autres récompenses pour sa performance individuelle cette année. Plus récemment, l’international polonais a été nommé dans le World XI 2021 de la publication française L’Equipe. Assez drôle cependant, le vainqueur du Ballon d’Or Lionel Messi n’a même pas été nommé dans leur World XI.

Le World XI complet de L’Equipe ressemble à : Edouard Mendy, Trent Alexander-Arnold, Marquinhos, Ruben Dias, Theo Hernandez, Jorginho, N’Golo Kante, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Karim Benzema et Robert Lewandowski. Il n’y avait qu’un seul joueur du Bayern Munich sur toute la liste, qui était le seul joueur de Bundesliga nommé par L’Equipe. La majorité de l’amour a été montrée aux finalistes de la Ligue des champions : Manchester City et Chelsea FC.

Certes, certaines sélections douteuses sur cette liste et cela vous fait vraiment penser à quoi devraient ressembler les récompenses individuelles annuelles idéales. Le meilleur XI peut parfois être injuste lorsque le deuxième meilleur attaquant du monde cette année-là pourrait être le deuxième meilleur joueur du monde cette année-là et toujours être exclu. D’un autre côté, il y a un certain nombre de problèmes avec le prix Ballon d’Or, mais il est toujours largement considéré comme le prix individuel le plus respecté dans le sport. Lorsqu’un écrivain luxembourgeois vote Raheem Sterling en premier sur sa liste, il n’est pas surprenant que le prix perde de sa réputation.

Avec autant d’organisations différentes au sein du sport, peut-être que les récompenses individuelles ne seront jamais parfaites. Dans un tel sport d’équipe, évaluer l’efficacité d’un joueur ne serait jamais facile avec autant de ligues différentes. Quoi qu’il en soit, félicitations à notre propre Robert Lewandowski pour un autre prix bien mérité pour une excellente performance en 2021.