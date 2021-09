Robert Lewandowski du Bayern Munich parle de score et de positionnement

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est l’un des buteurs les plus prolifiques de la planète et dispose de plusieurs moyens pour décimer l’opposition. Dans une récente discussion, Lewandowski a expliqué comment son positionnement sur le terrain joue un rôle dans l’endroit où il marque ses buts.

«C’est un facteur, certainement. Je devrais être dans la surface, c’est là que le plus de buts sont marqués, c’est ma position. Quatre-vingt pour cent du temps, je ferai la course. Je n’ai pas beaucoup d’occasions de tirer à distance », a récemment déclaré Lewandowski à .. «Mais si quelqu’un d’autre fait ces courses profondes dans la boîte, je peux rester dans la deuxième ligne et tomber dans le rôle n ° 10. Avant le début de la saison dernière, je pensais que je devais essayer de tirer plus souvent de l’extérieur de la surface. Je sais que je peux le faire.

Quant à son approche pour déterminer la meilleure façon d’attaquer, Lewandowski utilise une règle empirique simple.

« En dehors de la boîte, vous avez besoin de puissance. À l’intérieur de la boîte, j’utilise principalement le cou-de-pied, pour la précision », a déclaré Lewandowski.

Interrogé sur la façon dont il entretient une relation aussi habile avec Thomas Müller sur le terrain, Lewandowski a crédité l’intelligence de Müller.

« Pour moi, c’est plus une question de système dans lequel nous jouons. Autrefois, Thomas jouait souvent à droite ou à gauche. Au cours des deux dernières saisons, il est de retour au centre, en tant que n ° 10 ou parfois n ° 8 », a déclaré Lewandowski. « Vous vous entendez différemment sur le terrain si vous êtes à deux, trois, 10 ou 20 mètres l’un de l’autre. Son jeu change, mon jeu change. C’est la principale différence. C’est un joueur incroyablement intelligent qui lit extrêmement bien le jeu, ce qui est extrêmement important à ce niveau. Il a une bonne idée de ce qui pourrait arriver – et où.