Robert Lewandowski du Bayern Munich parle de son évolution technique en cours

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski n’a pas eu de facilité à devenir le meilleur joueur du monde.

Ce parcours a été bien documenté au fil des ans, mais une chose que le tueur à gages polonais s’est toujours efforcé de faire pour s’assurer qu’il s’améliore constamment est de continuer à développer sa base de compétences techniques.

En réfléchissant à la dernière décennie de sa carrière, Lewandowski a exprimé sa philosophie sur la meilleure façon d’améliorer son jeu.

“Dix ans, c’est beaucoup de temps dans le football pour s’améliorer et travailler sur ses faiblesses. De la façon dont je le vois, cela n’a pas vraiment d’importance si vous êtes bon dans quelque chose, vous pouvez toujours vous améliorer. En 2010, le potentiel était là. Mais vous devez utiliser ce potentiel », a déclaré Lewandowski à .. « Vous devez travailler sur tous les aspects de votre jeu, chaque jour à l’entraînement. Si vous ne travaillez pas sur ces petits détails, vous ne vous améliorerez pas. Il n’y a pas de joueur qui soit parfait à 100 %, aucun tir qui soit techniquement correct à 100 %. Il s’agit d’arriver au point où vous pouvez faire ces choses sur le terrain automatiquement, quand elles deviennent une partie de vous. Ensuite, la communication entre votre cerveau et vos pieds se fait instantanément, sans perte de données ni décalage. Et puis vous trouvez la bonne finition. Mais vous devez répéter toutes ces étapes un millier de fois chaque saison à l’entraînement. C’est le seul moyen. L’une des choses les plus importantes que vous devez faire en tant qu’attaquant est de laisser vos adversaires deviner. Ils n’aiment pas ça.

L’engagement de Lewandowski à aider son jeu à évoluer est quelque chose que tous les joueurs sérieux feraient bien de refléter.