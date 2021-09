Robert Lewandowski du Bayern Munich parle des liens avec le Real Madrid et affirme sa décision de rester en Bavière

La superstar du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a reçu le Soulier d’Or mardi à l’Allianz Arena. La cérémonie a impliqué un petit nombre de personnes, dont la famille du joueur, son entraîneur actuel Julian Nagelsmann et les membres du front office bavarois.

On a posé quelques questions à Lewandowski concernant son avenir et les rumeurs qui le lient depuis toujours aux géants de la Liga, le Real Madrid. L’attaquant a souligné que sa priorité, pour le moment, est définitivement de rester et de gagner plus de tout avec les champions de Bundesliga.

Il a commenté: “Bien sûr, Florentino Pérez et moi nous sommes vus à quelques reprises, dont l’une après un match contre le Real Madrid. Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé pendant cette conversation.

« Je n’ai pas à faire mes preuves dans une autre ligue. En Ligue des champions, je peux rivaliser avec les meilleurs des autres ligues. [At the moment] Je suis concentré à 100% sur le Bayern Munich, je ne pense à rien d’autre qu’à mon équipe », a ajouté Lewandowski.

Quoi de plus beau que de regarder Lewandowski tenir le prix avec ce sourire si charmant sur le visage ? L’entendre dire combien il veut rester au Bayern, peut-être ?

Félicitations, Lewy ! Voici d’autres récompenses et records !