Robert Lewandowski du Bayern Munich parle des rumeurs d’Erling Haaland

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est dans une ligue à part ces jours-ci.

L’attaquant polonais marque à un rythme fou (encore une fois) et semble être la force dominante dont les fans de Bundesliga s’extasient depuis des années.

Lewandowski, cependant, a entendu les rumeurs. Plus précisément, l’international polonais a entendu dire que le Bayern Munich pourrait potentiellement donner un coup de pied aux pneus lors d’un mouvement potentiel pour le phénomène du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Lewandowski sait que Haaland est un immense talent et a même reconnu que le jeune devrait susciter l’intérêt de nombreux clubs. Le tueur à gages polonais, cependant, ne se soucie que de lui-même – et non de savoir si les Bavarois veulent ou non faire venir la star norvégienne.

« Je suis Lewandowski et je ne regarde que moi-même. C’est un jeune joueur, bien sûr, mais j’ai 12 ans de plus », a déclaré Lewandowski (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia) après que le Bayern Munich a écrasé Benfica 5-2 en Ligue des champions. « Je suis à un autre moment de la vie que lui. Lorsque vous marquez beaucoup de buts, il est clair que de nombreuses équipes sont intéressées. Pour moi, seules mes performances comptent.