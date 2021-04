Robert Lewandowski du Bayern Munich pense qu’Erling Haaland a une chance d’être le meilleur attaquant du monde

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, s’est entretenue avec Paramount + (tel que capturé par HITC) et a parlé de l’un des sujets les plus discutés de tout le football.

Non, ce n’était pas sa récente blessure, mais les perspectives d’avenir de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

On peut dire que Lewandowski est un grand fan du jeune Norvégien.

S’il y a quelqu’un qui peut s’identifier à un joueur «avide de buts», c’est bien Robert Lewandowski.Photo de Foto Olimpik / NurPhoto via .

«C’est un excellent joueur», a déclaré Lewandowski. «Il a un énorme potentiel. Et il est encore très jeune. Si je vois son visage et combien il a faim de marquer des buts. À l’avenir, il a une chance d’être le meilleur attaquant du monde, c’est certain. Mais parfois, quand tout va bien, ce n’est vraiment pas facile. Mais si vous le voyez, il a marqué tellement de buts et il est si jeune.

Pour Lewandowski, c’est un plaisir de voir Haaland grandir en tant que joueur en Allemagne, mais l’international polonais de 32 ans n’est pas encore prêt à céder sa place de «meilleur attaquant du monde».

« C’est formidable de jouer en Bundesliga et c’est formidable de voir un jeune joueur dans cette ligue et de comparer », a déclaré Lewandowski. «C’est le joueur qui peut être le meilleur, mais je veux jouer au plus haut niveau pendant encore de nombreuses années, donc je suis heureux d’être là où je suis.»