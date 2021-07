Robert Lewandowski du Bayern Munich prêt pour une pause prolongée

Comme beaucoup de ses coéquipiers, l’attaquant vedette du Bayern Munich Robert Lewandowski a participé aux Championnats d’Europe cet été avant que son équipe polonaise ne soit éliminée en phase de groupes.

Lewandowski sort également d’une blessure en fin de saison et de l’usure générale qu’un attaquant de haut niveau subira au cours d’une saison condensée. Pour cette raison, le tueur à gages polonais bénéficiera d’une pause un peu plus longue avec le nouveau patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann per Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Alors que ses coéquipiers se débrouilleront sous Nagelsmann, Lewandowski n’aura pas à se présenter au camp avant le 26 juillet, ce qui devrait lui donner amplement le temps de se reposer et de récupérer après une campagne 2020/2021 ardue.

C’est une bonne chose pour Lewandowski et le Bayern Munich. L’un des joueurs les plus intelligents et les plus travailleurs d’Allemagne, Lewandowski s’assimilera rapidement aux stratégies de Nagelsmann et le joueur de 32 ans pourrait également profiter de la pause.

Lewandowski pourrait prendre plus de coups que quiconque en Bundesliga, donc quelques jours de repos supplémentaires devraient bien lui servir.