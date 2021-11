Robert Lewandowski du Bayern Munich rappelle le nez exceptionnel de Jurgen Klopp pour l’ail

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a connu certaines des années les plus formidables de sa carrière en ce qui concerne son développement en jouant sous Jurgen Klopp au Borussia Dortmund. Il a passé quatre saisons à jouer sous Klopp à Dortmund et s’est vraiment fait un nom, non seulement en Bundesliga, mais aussi dans toute l’Europe.

Lewandowski a ensuite rejoint le Bayern Munich lors d’un transfert gratuit à l’été 2014 et le reste appartient à l’histoire car il est désormais le deuxième meilleur buteur de Bundesliga de tous les temps derrière le regretté Gerd Muller.

Dans une récente édition de The Player’s Tribune, Lewandowski s’était souvenu du petit pari amusant que Klopp avait l’habitude de faire avec lui lors des séances d’entraînement. S’il ne marquait pas 10 buts lors d’une séance d’entraînement, Lewandowski devrait 50 euros à Klopp et vice versa s’il en marquait autant. Ce fut un bref aperçu de l’une des pléthore de facettes du style de gestion de Klopp qui l’a rendu si réussi à Mayence, Dortmund et maintenant à Liverpool en Premier League. C’est certainement quelqu’un qui porte son cœur sur sa manche et est devenu très connu pour ses manières animées sur la ligne de touche.

Lewandowski avait également rappelé à quel point Klopp avait un bon nez pour l’ail, et non pour des raisons auxquelles on pourrait penser au départ. Klopp connaît certainement son chemin et apprécie un bon Erdinger Weißbier et n’hésiterait jamais à l’admettre, mais les opportunités pour les footballeurs professionnels de se faire plaisir sont rares. Lorsque les opportunités se sont présentées à Dortmund, cependant, Lewandowski a déclaré que rien n’avait dépassé Klopp.

«Je me souviens d’une fois dans le vestiaire après un week-end de congé. Il existe une astuce classique lorsqu’un joueur a bu. Mangez beaucoup d’ail le lendemain matin pour que votre haleine ne pue pas l’alcool. Jurgen est donc arrivé avant l’entraînement et a commencé à renifler. Il était comme un chien de chasse. « Je sens quelque chose, c’est de l’ail ? » La leçon : n’essayez jamais de tromper Jurgen Klopp, l’homme est trop intelligent », a expliqué Lewandowski à propos de ce cas particulier.

Bien sûr, il y a encore des moments appropriés pour se livrer sans conséquence et à présent, Lewandowski sait sûrement se débrouiller avec un bon Weißbierdusche avec le nombre de titres de Bundesliga qu’il a remportés avec Dortmund et le Bayern, collectivement. Le souvenir de Lewandowski rappelle le souvenir de Klopp de Dortmund remportant le titre en 2011 et de la façon dont il s’est tellement adonné au point qu’il se souvient s’être réveillé le lendemain matin dans le lit d’un camion dans un garage vide. Il était tombé sur Hans-Joachim Watzke au réveil et ils ont dû faire du stop avec un homme conduisant des poulets dans son camion car il n’y avait pas de taxi en raison des routes bloquées pour la parade du titre.