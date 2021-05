Robert Lewandowski du Bayern Munich réagit à l’égalité du record de Bundesliga de Gerd Müller

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a réalisé une réalisation monumentale contre le SC Fribourg en égalant le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga.

Maintenant avec 40 buts, Lewandowski est sur le point d’écrire son propre chapitre de l’histoire de la ligue et le moment n’a pas été perdu pour le Hitman polonais.

«C’est un grand honneur. Pour moi, mais aussi pour l’histoire moderne de la Bundesliga en Allemagne. Qui me rend heureux. C’était un record légendaire qui a duré longtemps », a déclaré Lewandowski (capturé par Tz). «Ce que Gerd Müller a fait était incroyable. Je n’ai jamais pensé que je pourrais réussir à avoir un disque avec lui. Je suis très fier et je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai encore besoin de temps. Le record appartient à toute l’équipe. Non seulement mon nom est sur la liste, mais celui de toute l’équipe. »

Quant à battre le record, Lewandowski a déploré de ne pas avoir fait le travail aujourd’hui, mais a hâte de viser au moins un but de plus contre le FC Augsburg le week-end prochain.

«J’ai encore eu l’occasion de marquer un ou deux buts de plus aujourd’hui, mais nous avons encore un match. Peut-être que j’y réussirai », a déclaré Lewandowski.