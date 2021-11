Robert Lewandowski du Bayern Munich refuse de s’inquiéter du Ballon d’Or

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a entendu les rumeurs concernant le Ballon d’Or, mais à ce stade, il ne perdra pas de temps à se demander s’il sera enfin reconnu pour un prix qu’il mérite absolument.

« J’ai arrêté de trop y penser. Cela ne m’aiderait certainement pas de penser à mes chances de gagner, aux spéculations et aux fuites dans les médias. Je préfère me concentrer sur autre chose », a déclaré Lewandowski (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Peut-être que lorsque le gala approchera, je commencerai à y penser. Nous sommes début novembre, il est donc encore temps. Bien sûr, le Ballon d’Or est une belle récompense, mais il n’y a pas besoin d’y penser, car j’ai encore beaucoup à faire avant et après le gala.

Il sera presque impossible pour Lewandowski d’éviter le sujet plus longtemps. En tant que l’un des favoris pour le prix, le tueur à gages polonais sera certainement à l’honneur dans les jours précédant la cérémonie.