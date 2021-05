Robert Lewandowski du Bayern Munich reste «ouvert» sur son avenir au milieu des liens avec Chelsea

Un peu plus d’une semaine après avoir battu le record de buts de Gerd Muller en Bundesliga pour le Bayern Munich, Robert Lewandowski a rejoint l’équipe nationale polonaise à Opalencia dans le comté de Nowy Tomyśl, en Pologne, pour leur camp d’entraînement avant les Championnats d’Europe.

Même avant sa saison record, Lewandowski était l’un des attaquants les plus recherchés d’Europe, sinon le plus recherché, avec Erling Haaland du Borussia Dortmund. le convaincre de quitter la Bavière.

Photo par Alexander Hassenstein / .

Dans une récente interview avec la chaîne de télévision française Canal+ (via Sport Bild) au camp d’entraînement polonais, Lewandowski a déclaré qu’il gardait ses options ouvertes en ce qui concerne son avenir. Bien sûr, il a toujours un contrat au Bayern jusqu’en juin 2023, mais il ne veut rien laisser de côté. « Je resterai ouvert ! J’aime apprendre de nouvelles langues et cultures. Mais même moi, je ne sais pas si cela arrivera dans le football ou après ma carrière. Je me sens bien en Bavière, la ville est géniale et le club est génial », a expliqué le numéro 9 du Bayern.

Le front office du Bayern a exclu toute possibilité de transfert potentiel pour Lewandowski cet été, restant catégorique, il verra le reste de son contrat avec le club. Cependant, il avait remis en question la stratégie de transfert du Bayern à plusieurs reprises, y compris avant le début de la saison dernière. Il a de grandes ambitions de vouloir remporter à nouveau la Ligue des champions, il a donc critiqué les stratégies de Hasan Salihamidzic sur le marché des transferts, c’est vrai, c’était la première fenêtre estivale à la suite de la pandémie de coronavirus, donc les fonds étaient au minimum. Lewandowski avait également critiqué le manque de recrutement du Bayern de talents de haut calibre il y a quelques saisons lorsqu’il flirtait avec un éventuel transfert au Real Madrid, dirigé par son agent, Pini Zahavi.

À 32 ans, le prochain contrat signé par Lewandowski sera le dernier gros de sa carrière de joueur, donc Zahavi est impatient d’avoir une réunion avec le front office du Bayern pour discuter de leurs options. Le Bayern ne veut pas le laisser partir avant 2023 mais Zahavi a clairement d’autres idées pour son client. Son coup de rêve a toujours été le Real Madrid, mais il y a également eu des liens avec Chelsea plus tôt ce mois-ci.

Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que la chef de Chelsea, Marina Granovskaia, avait pris contact avec Lewandowski au sujet d’un éventuel déménagement à Stamford Bridge (Football365). Les anciens joueurs de Bundesliga, Timo Werner et Kai Havertz, ont tous deux été transférés là-bas cet été et viennent de remporter le titre de Ligue des champions, battant Manchester City 1-0 à Porto, au Portugal. Pour Lewandowski, il va sans dire que lorsqu’il quittera le Bayern, il voudra être l’attaquant numéro un partout où il ira, donc à Chelsea cela compliquerait les choses pour Werner et Thomas Tuchel. Sans oublier, on ne sait pas combien de temps Olivier Giroud restera à Londres. En ce sens, un éventuel déménagement en Espagne semble plus probable pour Lewandowski, et à Madrid, le contrat de Karim Benzema expire en juin 2022, un an avant l’expiration de Lewandowski au Bayern.

Crédit photo doit lire JAVIER SORIANO/. via .