Robert Lewandowski du Bayern Munich toujours impressionné d’avoir battu la Bundesliga de Gerd Müller, record de buts en une seule saison

Pour Robert Lewandowski la saison dernière, vous ne pouviez pas écrire un meilleur scénario pour l’as du Bayern Munich. Avec le dernier coup de pied du football de la neuvième saison consécutive de victoire du Bayern en Bundesliga, Lewandowski a marqué son 41e but de la campagne lors de la victoire 5-2 sur le FC Augsburg. Ce but a battu le record de Gerd Müller de 40 buts en une seule saison en Bundesliga depuis 1972.

Plus impressionnant encore, le talisman polonais a réalisé l’exploit après avoir raté un tronçon crucial pour le Bayern en raison d’une blessure au genou qui lui a fait rater quatre matches de Bundesliga à Rückrunde et les deux quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Avant de se blesser au genou, il était à six buts du record et il en a marqué autant lors des quatre derniers matches de Bundesliga du Bayern, dont un triplé contre le Borussia Mönchengladbach. Même Lewandowski lui-même a encore du mal à croire ce qu’il a accompli, comme il l’a révélé dans une interview avec le site Web de l’équipe nationale de Pologne, Pzpn.pl.

« Je ne le réalise pas encore complètement. Bien sûr, je suis très fier et heureux, mais je pense que cela ne m’arrivera qu’avec le temps. Cet événement a suscité de grandes émotions en Pologne et en Allemagne. Ce n’était pas facile mais j’ai battu ce record. Cependant, je dois admettre que je pensais que c’était impossible à faire », a expliqué le Bayern et le numéro 9 de la Pologne. Il s’en est approché lors de la triple victoire du Bayern en 2019/20, marquant 34 buts en Bundesliga, mais il a également dominé le classement des buteurs en Ligue des champions (10) et DFB-Pokal (5) cette saison-là.

La blessure au genou était certainement quelque chose que Lewandowski a admis avoir joué dans son esprit lorsqu’il a fait face à un séjour de quatre semaines sur la touche à une période cruciale pour le Bayern. « Entre-temps, j’avais des problèmes avec une blessure, dont le timing était assez mauvais. Deux à trois semaines peuvent changer beaucoup de choses dans le football, négativement ou positivement. Je savais que cela pourrait être difficile, mais ce quatre au début de mon record de buts a fière allure. Je me surprends d’année en année et j’en suis fier », a-t-il déclaré. Les quatre, bien sûr, faisant référence à sa sortie de 4 buts contre le Hertha Berlin dans le Hinrunde à l’Allianz Arena.

Lewandowski a marqué son 40e de la saison lors du match nul 2-2 avec le SC Freiburg, et il est passé si près d’une poignée de fois à également empocher son 41e dans ce match. Sans les arrêts fantastiques de Mark Flekken, Lewandowski aurait facilement battu le record cet après-midi pluvieux au Schwarzwald-Stadion. Pour cette occasion dans la Forêt-Noire, cependant, ce n’était tout simplement pas le cas et la fin de conte de fées de battre le record avec le dernier coup de pied du football pour le Bayern contre Augsbourg était aussi culminant d’une finition que vous auriez pu demander.

Alors même que le Bayern se créait des occasions à gauche et à droite contre Augsbourg, Lewandowski n’arrivait tout simplement pas à trouver le fond des filets pendant la majeure partie de la procédure et son compatriote Rafał Gikiewicz avait bien fait de lui refuser une poignée de fois. Plus Lewandowski créait dans ce match, plus il semblait que le record allait lui glisser du bout des doigts, a-t-il admis: «Il y a eu des moments dans ce match où j’ai commencé à rire de moi-même, en me demandant si ce record pouvait être battu ou si c’était voué à l’échec. J’ai eu tellement d’occasions de marquer, avec mon pied gauche, avec mon pied droit, avec ma tête…”

« … Dans le football, il est impossible de tout planifier mais c’est beau. Il y a eu un certain doute pendant quinze ou vingt minutes de la seconde mi-temps, mais dans les dix dernières, ce sentiment m’est revenu qu’il fallait que je sois préparé, qu’il y avait encore quelque chose à venir. Si quelqu’un écrivait un livre et écrivait que je le ferais de cette façon, vous pourriez dire que c’était juste Hollywood et la fiction. Mais ces derniers matches, les circonstances… J’aurais moi-même préféré marquer plus vite mais ma patience et ma foi m’ont permis de battre finalement ce record d’un demi-siècle”, a-t-il poursuivi.