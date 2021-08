Robert Lewandowski du Bayern Munich toujours surpris par le record de buts marqués en Bundesliga

Dans une récente interview avec Raphael Honigstein de ., l’attaquant vedette du Bayern Munich Robert Lewandowski a réfléchi à sa performance record la saison dernière et pourquoi il est encore difficile de comprendre comment il a battu le record de Gerd Müller.

« Je ne sais toujours pas à quel point ce record est gros, je pense. Pendant la saison, je suis totalement en mode football, l’accent est toujours mis sur le prochain match. Il n’y a pas vraiment le temps de s’arrêter et de comprendre. Vous remarquez les éloges et les fans sont heureux, cela vous rend très fier », a déclaré Lewandowski. “Cela signifie beaucoup, bien sûr, de faire mieux que le meilleur buteur que l’Allemagne ait jamais vu. Mais il faudra beaucoup plus de temps pour traiter correctement. Peut-être qu’un jour, je pourrai dire : ‘Wow, qu’est-ce que j’ai fait ?’. En ce moment, il se sent trop tôt cependant. Je le sais bien : c’était un exploit assez incroyable.

Le Hitman polonais cherchera à poursuivre ses efforts pour battre son propre record cette saison avec un but contre Gladbach le week-end dernier (et un doublé contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine), Lewandowski n’a clairement pas perdu une étape par rapport à la saison dernière.