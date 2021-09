Robert Lewandowski du Bayern Munich veut jouer « encore au moins quatre ans »

Tout comme un bon vin, Robert Lewandowski ne cesse de s’améliorer avec l’âge. Il a déjà repris cette saison là où il s’était arrêté la saison dernière pour le Bayern Munich et la Pologne, après avoir finalement battu le record de buts marqués en une seule saison par Gerd Muller en Bundesliga. Son doublé lors de l’impressionnante victoire 3-0 du Bayern sur Barcelone en Ligue des champions l’a porté à 10 buts jusqu’à présent cette saison dans toutes les compétitions et il mène la Bundesliga avec six buts.

Dans une récente interview avec Sport Bild (via Sport1), le numéro 9 du Bayern a déclaré qu’il aimerait de manière réaliste jouer pendant “au moins quatre ans de plus” et a également expliqué que malgré ses remarquables records de score, il est plus préoccupé par la façon dont il peut toujours aider. l’équipe fait mieux que les objectifs eux-mêmes. « J’ai eu les meilleures valeurs de ma carrière cet été. Mes scores à 33 sont meilleurs que jamais. 33 n’est qu’un nombre. Avec moi, cela ne montre pas mon âge réel », a souligné Lewandowski.

Au cours de chacune des trois dernières saisons de Bundesliga, Lewandowski a augmenté le nombre de buts qu’il a marqués. La dernière baisse de saison en saison du nombre de buts marqués en Bundesliga remonte à la saison 2017/2018 (29) à la saison 2018/2019 (22), mais au cours de ces deux saisons, il a marqué plus de 40 buts dans toutes les compétitions. Pour ajouter à cela, il a marqué plus de 40 buts dans toutes les compétitions à chaque saison depuis la saison 2015/2016. La dernière fois qu’il n’a pas réussi cet exploit, c’était lors de la saison 2014/2015.

Même si les records et les chiffres des buts parlent d’eux-mêmes pour Lewandowski, il a déclaré qu’il était également très important pour lui de pouvoir se combiner avec ses coéquipiers et d’offrir plus que de simples buts. Pour lui, il s’agit toujours de la performance collective de l’équipe, ce qui lui permet finalement de marquer plus de buts. « Cinq buts plus ou moins ne jouent pas un grand rôle : mon style de jeu est plus important pour moi. Je peux apporter d’autres choses sur le terrain que les objectifs et les diplômes seuls. Je veux mettre mes coéquipiers à l’honneur, les combiner. Pour moi, c’est le prochain niveau. Je ne dois pas toujours être celui qui finit par regarder mes propres statistiques de buts. Je sais que je profite quand l’équipe joue bien. Et vice versa », a-t-il expliqué.

Ces dernières semaines, il a inscrit un but fantastique pour Thomas Muller lors de la défaite 5-0 du Bayern contre le Hertha Berlin en laissant intelligemment le ballon traverser ses jambes pour frapper son coéquipier au deuxième poteau avec l’angle parfait au but. Lewandowski a également réussi un tour du chapeau dans ce match particulier. Il est en solo pour préparer Grzegorz Krychowiak lors de la victoire 4-1 de la Pologne en qualification pour la Coupe du monde contre l’Albanie lors de la dernière pause internationale a fait le tour des réseaux sociaux avec la façon dont il a couru la moitié de la longueur du terrain, musclant exceptionnellement bien un défenseur pour se rendre à la signature et envoyer sa croix. Il a également obtenu une passe décisive lors du match nul 1-1 de la Pologne contre l’Angleterre à Varsovie.