Robert Lewandowski du Bayern Munich voit encore une marge d’amélioration dans son jeu

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est peut-être le meilleur joueur de la planète en ce moment, mais cela ne signifie pas qu’il se contentera de son jeu ou de ses performances.

En fait, Lewandowski s’évalue constamment et ce qu’il peut faire mieux. Lewandowski a récemment parlé d’amener son jeu au «niveau supérieur» – ce qui est une pensée effrayante compte tenu de sa forme.

« C’est toujours une option et une possibilité. Bien sûr, quand on parle de buts, on peut peut-être dire qu’il y a trois, quatre ou cinq buts de plus. Mais ce que je voulais dire, c’est qu’il y a aussi la façon de jouer. Où pouvez-vous vous améliorer ? Où puis-je améliorer mon mouvement, mon jeu créatif ? Puis-je créer un objectif pour un coéquipier dans une situation ? C’est aussi la direction dans laquelle je veux aller et m’améliorer parce que le football n’est pas seulement une question de buts », a déclaré Lewandowski à Bundesliga.com. « J’ai aussi besoin de coéquipiers. Quand l’équipe joue bien, j’en profite avec des buts. Mais je sais que parfois l’équipe a besoin de mon aide. Au final, on ne peut gagner qu’en équipe. C’est aussi la prochaine étape pour moi dans ma carrière, avec ma façon de jouer. Il y a encore des choses à améliorer. »

Le processus de réflexion en équipe de Lewandowski est éclairant en ces jours de « moi d’abord ». Et pour le tueur à gages polonais, cette mentalité vient après une période plus tôt dans sa carrière où il semblait qu’il pourrait s’engager dans cette voie.