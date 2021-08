Robert Lewandowski envisage un transfert du Bayern Munich mais les clubs devront payer plus de 100 millions de livres sterling

in

Robert Lewandowski veut QUITTER le Bayern Munich, a-t-on appris.

Le Polonais est avec le Bayern depuis 2014 et est devenu l’un des meilleurs attaquants du football mondial.

Qui a vu venir celui-ci ?

Mais Sky Sports rapporte que le joueur, qui aura 33 ans samedi, souhaite relever un nouveau défi ailleurs. Mais son club le valorise à environ 110 millions de livres sterling.

Il est sous contrat à l’Allianz Arena jusqu’en juin 2023 mais serait à la recherche d’un transfert dans un autre grand club européen avant d’avoir 35 ans.

Les premières indications suggèrent qu’un nouveau défi l’attend en Espagne, le Real Madrid étant soutenu comme son prochain coup par le bookmaker Coral.

Une multitude de clubs de Premier League seront naturellement liés à Lewandowski, notamment Manchester City, à la recherche d’un nouvel attaquant.

Lewandowski a marqué deux fois lors du 3-1 du Bayern contre le Borussia Dortmund en Supercoupe d’Allemagne mardi soir

Lewandowski était dans une forme incroyable la saison dernière alors qu’il a marqué 48 buts en 40 apparitions pour le Bayern.

Sur ces 48, 41 d’entre eux sont venus en Bundesliga, ce qui l’a vu battre un record établi par Gerd Muller pour le plus de buts en une seule saison dans l’élite allemande.

Ses statistiques dans l’ensemble de sa carrière au Bayern sont tout aussi effrayantes avec 297 buts en 331 matches pour eux.

Et quiconque signera l’attaquant obtiendra le meilleur dans l’entreprise, selon Dean Ashton.

Cela pourrait-il amener Manchester City à se tourner vers Lewandowski au lieu de Kane ?

Ashton a déclaré à talkSPORT : « Je pense qu’il est le meilleur attaquant du monde. En termes de numéro 9 et de rôle qu’il joue, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de meilleur que lui et j’inclus Kane, Haaland et Romelu Lukaku dans cela.

Tout mouvement pour Lewandowski pourrait avoir d’énormes ramifications pour l’avenir de Harry Kane et Erling Haaland, qui ont tous deux été fortement liés à l’éloignement de Tottenham et du Borussia Dortmund respectivement.

Man City est l’un des premiers à signer Kane, cependant, il n’y a aucun doute sur le fait que le président des Spurs, Daniel Levy, attendrait 150 millions de livres sterling.