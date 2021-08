Robert Lewandowski est passé de la cible de transfert maigre de Blackburn à la machine à buts de la Ligue des champions dont le régime de santé a stupéfié Pep Guardiola et lui a valu le surnom de «The Body»

Robert Lewandowski est peut-être sur le point d’avoir 33 ans, mais l’attaquant vient de terminer une autre saison chargée de buts avec le Bayern Munich.

Il a connu une remarquable saison de 55 buts en 2019/20 alors que les champions de Bundesliga ont réalisé un triplé en remportant la ligue, la DFB-Pokal et la Ligue des champions et il a repris là où il s’était arrêté avec 41 buts en Bundesliga en 29 matchs la saison dernière. Maintenant, il cherche à exercer son métier ailleurs.

. – .

Lewandowski a été trop chaud pour gérer au Bayern ces dernières saisons

En conséquence, il a été lié à Manchester City et au Real Madrid, mais la carrière de Lewandowski aurait pu être tellement, tellement différente – s’il n’y avait pas eu un volcan…

La quête de Sam Allardyce pour un attaquant lorsque le manager des Blackburn Rovers l’a vu parcourir l’Europe à la recherche d’un buteur pour augmenter leurs chances de survie en Premier League en 2010.

Avec David Dunn et Morten Gamst Pedersen créant régulièrement des occasions, Jason Roberts, Franco Di Santo, Nikola Kalinic et David Hoilett n’étaient tout simplement pas en tête.

Le responsable du recrutement Martyn Glover a recommandé le tueur à gages de Lech Poznan Lewandowski à Big Sam, qui avait marqué 21 fois en 34 matchs. Des discussions ont eu lieu, des frais de 4 millions de livres sterling ont été convenus et l’accord a été pratiquement conclu.

. – .

Lewandowski est l’un des attaquants les plus meurtriers au monde

Cependant, les cendres volcaniques qui ont jailli de la montagne islandaise Eyjafjallajokull ont bloqué presque tous les vols en provenance d’Europe du Nord, y compris le vol de Lewandowski vers le Royaume-Uni pour conclure l’accord.

Au lieu de cela, le Borussia Dortmund a bondi cet été et les Rovers ont été obligés de se donner un coup de pied pendant que Glover (maintenant responsable du recrutement à Southampton) regardait l’international polonais devenir l’un des attaquants les plus meurtriers du continent.

Lewandowski a atteint la barre des 40 buts en six saisons consécutives et espère également faire prendre un départ parfait à son pays.

.

Cette saison, le joueur de 32 ans a battu le record de Gerd Muller pour le plus grand nombre de buts en une seule saison en Allemagne, mais il n’a pas toujours été le tueur à gages musclé que vous voyez devant vous.

Mais le spécimen physique que vous voyez maintenant n’était pas toujours dans un état aussi ciselé. En 2006, il a été libéré par Legia Varsovie (son club de ville natale) pour être trop faible. Krzysztof Sikorski, l’un de ses premiers entraîneurs, se souvient : « Il était très maigre. Ses jambes étaient comme des bâtons et j’avais toujours peur que d’autres les brisent.

Sa famille a des attributs physiques extraordinaires et des gènes athlétiques sont répartis partout; Le père de Lewandowski, Krzysztof, était un champion polonais de judo et de football. Sa mère, Iwona, était une joueuse de volley-ball professionnelle. Sa sœur aînée, Milena, jouait au volleyball de compétition.

Alors, comment l’attaquant maigre est-il devenu la puissance polonaise à laquelle les fans se sont habitués aujourd’hui ?

.

Jurgen Klopp a joué un rôle énorme dans le développement de Lewandowski

Lewandowski a épousé Anna Stachurska, médaillée de bronze de la Coupe du monde de karaté, en 2013. Mme Lewandowski est une nutritionniste sportive bien connue, avec un site Web, un blog, des livres, des DVD et plus de 1,6 million de followers sur Instagram.

En plus de supprimer le lait de vache et le lait de soja, les fanatiques du fitness boivent rarement de l’alcool et ont massivement réduit leur consommation d’aliments gras et sucrés.

ALIMENTATION TYPIQUE DE ROBERT LEWANDOWSKI

Créé par Anna, la gourou du fitness, l’attaquant du Bayern Munich a tous les ingrédients pour réussir

Petit déjeuner: Bouillie

Le déjeuner: Spaghetti aux légumes, jus de betterave aux épices fraîches

Collations: Crêpes ou brownies au thé matcha

Dîner: Poisson frais ou viande

Elle a déclaré à Bild : « La chose la plus importante est l’entraînement et la nutrition. Nous nous abstenons de lactose et de farine de blé. Il s’agit de nourriture de qualité.

«Crêpes, brownies, spaghettis de légumes, bouillie ou millet. Nous aimons aussi manger du poisson de haute qualité.

«Parfois, après l’entraînement, nous buvons du jus de betterave avec de la cannelle ou du poivre de Cayenne. Lorsque nous mélangeons plusieurs aliments à la fois, nous ne faisons parfois pas ce qu’il faut.

« Nous nous sentons ballonnés, devons desserrer nos pantalons. Le mélange est trop pour notre corps.

@annalewandowskahpba

Anna Lewandowska est une gourou du fitness et aide son mari à rester sur la bonne voie

Tom Williams dans le rapport Bleacher. a écrit: “L’approche de Lewandowski en matière de nutrition et de remise en forme a été si réussie qu’à Dortmund, il a été surnommé” The Body “par ses coéquipiers admiratifs.”

L’ancien coéquipier de Dortmund, Nuri Sahin, a déclaré: “Lewy a le corps le plus incroyable, ce ne sont que des muscles purs. Cela étourdit les autres joueurs dans le vestiaire.

En plus des exercices spécifiques à l’attaquant au Bayern, l’attaquant participe également à des entraînements de haute intensité axés sur la puissance explosive.

. – .

Lewandowski s’entraîne et mange comme une machine pour alimenter son corps

IG : @_rl9

L’attaquant prend bien soin de lui

IG : @_rl9

Son dévouement à sa condition physique a impressionné Guardiola lorsqu’il était son manager en Allemagne

Non seulement il aime l’haltérophilie et le kickboxing avec sa femme, mais Lewandowski s’entraîne dans son gymnase à domicile.

“Nous avons une salle de gym à la maison et je l’utilise pendant mes jours de congé, généralement avec ma femme Anna”, a-t-il déclaré à un intervieweur.

« Parfois, je fais des exercices spéciaux pour travailler ma concentration, ce qui est très important pour un attaquant. Et j’ai besoin de force pour rivaliser avec de puissants défenseurs.

Lorsque Pep Guardiola a mis fin à son congé sabbatique de Barcelone et a pris le poste de manager du Bayern, il a été stupéfait d’apprendre le dévouement physique et mental de Lewandowski pour le sport.

“C’est le joueur le plus professionnel que j’aie jamais rencontré”, a-t-il déclaré en 2016 selon AS.

« Dans sa tête, il pense à la bonne nourriture, au sommeil et à l’entraînement : 24 heures sur 24. Il est toujours là, jamais blessé, car il se concentre sur ces choses.

« Il sait toujours ce qui est important pour être dans la meilleure condition. Mais j’ai toujours été très, très content de lui, dès le premier instant.

. – .

Le succès et les prouesses physiques contribuent à motiver les Lewandowski

Avec un contrat en Bavière jusqu’en 2023, les champions d’Allemagne sont convaincus que Lewandowski sera toujours un avant-centre de premier plan, rompant avec leur position habituelle sur les prolongations de contrat pour les joueurs de plus de 30 ans.

Il a joué 30 matchs ou plus par saison en Bundesliga au cours de la dernière décennie – un record battu uniquement par un autre joueur, un gardien de but.

Et peut-être que la raison la plus cruciale de cette cohérence inébranlable est son approche pour obtenir des périodes de repos, y compris l’embauche d’un entraîneur de sommeil.

. – .

Le repos est crucial si vous voulez ressembler et être aussi bon que Robert Lewandowski

“Il y a eu deux ou trois séances où nous nous sommes rencontrés”, a-t-il déclaré à Sport Bid. « Il passe en revue quelques détails sur la façon dont je peux mieux me régénérer.

« Par exemple, qu’il n’y a aucune source de lumière dans la pièce. Nous avons même discuté de la position dans laquelle je dors le mieux.

« Comme je suis droitier et que mon pied droit est plus fort, il vaut mieux que je dorme sur le côté gauche. J’essaie de mettre cela en pratique, mais il est évidemment difficile de le mettre en œuvre en tête-à-tête.