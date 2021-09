Robert Lewandowski et Erling Haaland inclus dans le meilleur XI de Bundesliga sur FIFA 22 alors que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund dominent l’alignement

in

Il y a eu peu de surprises dans le meilleur Bundesliga XI de FIFA 22, qui comprend Robert Lewandowski et Erling Haaland.

Lewandowski et Haaland, qui jouent respectivement pour le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, sont les meilleurs attaquants de la ligue.

Imaginez Lewandowski et Haaland jouant ensemble…

La star polonaise Lewandowski a battu les 40 buts de Gerd Muller lors d’un record de la saison en Bundesliga la saison dernière, tandis que Haaland a inscrit 66 buts en autant d’apparitions pour Dortmund.

Mais Lewandowski se sentira le plus heureux avec lui-même après la publication des notes de FIFA 22. Classé à 92 ans, le joueur de 33 ans est le deuxième meilleur joueur du match derrière Lionel Messi (93).

Qu’il soit le deuxième meilleur joueur du monde est à débattre, mais il ne fait aucun doute sur sa capacité à trouver le filet.

“Je pense que Robert Lewandowski est le meilleur attaquant du monde”, a déclaré Dean Ashton à talkSPORT le mois dernier. “En termes de numéro 9, je pense que personne n’est meilleur et j’inclus Harry Kane, Romelu Lukaku et Haaland dans cela.”

Lewandowski compte déjà dix buts cette saison. Il a joué six matchs

Le Bayern et Dortmund ont dominé l’équipe, avec 10 des 11 joueurs jouant pour l’un d’entre eux. Mathias Ginter du Borussia Mönchengladbach était le seul joueur non-Bayern ou Dortmund à faire la coupe.

Ailleurs, le milieu de terrain était tout le Bayern, Leon Goretzka et Joshua Kimmich jouant au milieu avec Kingsley Coman et Thomas Muller de chaque côté d’eux.

Alphonso Davies est le seul défenseur du Bayern, le duo de Ginter et Dortmund Raphael Guerreiro et Mats Hummels constituant le reste de la ligne arrière. Manuel Neuer est le gardien de but.

FIFA 22 devrait être lancé le 1er octobre et sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Windows.

Le meilleur XI de Bundesliga est dominé par les stars du Bayern et de Dortmund

