Robert Lewandowski fait allusion à la prolongation de son contrat avec le Bayern Munich à un moment donné

Robert Lewandowski pourrait marquer son retour à l’action ce week-end lorsque le Bayern Munich se déplacera pour affronter Mayence. Il est mis à l’écart depuis la fin du mois de mars après s’être blessé au genou lors de la victoire de la Pologne en qualification pour la Coupe du monde contre Andorre et a raté les six derniers matches du Bayern dans toutes les compétitions, y compris (surtout) les deux demi-finales de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Il y a eu une quantité décente de discussions tout au long de cette saison pour savoir à qui le Bayern devrait se tourner comme un éventuel remplacement de haut calibre pour Lewandowski. En tant que troisième meilleur buteur de la Bundesliga, Erling Haaland du Borussia Dortmund a été l’un des plus grands noms mentionnés.

Le contrat actuel de Lewandowski au Bayern court jusqu’à la fin juin 2023, mais dans une récente interview pour GQ, l’as polonais a laissé entendre qu’il serait complètement ouvert à une prolongation de contrat au Bayern (Az). «Je veux jouer au football au plus haut niveau pendant plus longtemps. Mon contrat avec le FC Bayern est encore de deux ans, mais je pense que vous pouvez y réfléchir », a-t-il expliqué.

L’international polonais avait précédemment suggéré qu’il aimerait prendre sa retraite aux États-Unis et passer quelques saisons à jouer en MLS, mais pour l’instant, il n’y pense pas. Il estime qu’il lui reste plusieurs années pour performer au plus haut niveau et si sa forme actuelle de score est un baromètre de sa propre évaluation, il pourrait facilement jouer pour le Bayern pendant encore trois ou quatre ans, sans aucun doute. «Je n’ai pas vraiment pensé à ce qui va se passer dans trois ou quatre ans. Mais je veux jouer encore au moins cinq ans. Peut-être plus longtemps si je peux », a-t-il déclaré à propos de son avenir en général.

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Tout au long de sa carrière à Dortmund et au Bayern en Bundesliga, Lewandowski n’a pas manqué beaucoup de matches sur blessure. En grande partie grâce à sa femme, Anna, qui est nutritionniste professionnelle en plus du personnel d’entraînement et d’entraînement du Bayern, l’attaquant est dans une forme incroyable et une période de quatre semaines en marge est une rareté pour lui.

À ce rythme actuel, il n’y a aucune raison de suggérer qu’il ne pourrait pas jouer au plus haut niveau pendant «au moins encore cinq ans». Il est actuellement à six buts de battre le record de 40 buts en une saison de Gerd Muller, et il lui reste quatre matches de Bundesliga pour le faire, quel que soit le moment où le Bayern revendique inévitablement son neuvième Meisterschale consécutif.