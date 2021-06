Robert Lewandowski frappe en quelque sorte la barre transversale à deux reprises avant de manquer d’un mètre lors de l’affrontement entre la Pologne et la Suède à l’Euro 2020

in

“Je ne peux pas croire ce que je viens de voir.”

C’est ainsi que Courtney Sweetman-Kirk de talkSPORT a réagi lorsque Robert Lewandowski a raté non pas une, pas deux, mais TROIS énormes chances en quelques secondes lors du choc de la Pologne contre la Suède.

Lewandowski engloutirait normalement la chance de cette distance

Le hotshot du Bayern Munich, qui a marqué 41 buts incroyables en Bundesliga au cours de la saison 2020/21, a très inhabituellement raté l’occasion de culpabilité d’amener la Pologne au niveau du match de l’Euro 2020.

Son premier effort était bon alors qu’il dirigeait un corner de la droite sur la barre. Lewandowski a été le premier à réagir au rebond mais a de nouveau dirigé le ballon contre la barre à l’intérieur de la surface de réparation de six mètres.

Le but était alors à sa merci mais d’une manière ou d’une autre, le ballon lui a traversé les jambes et le danger a été évité avec frénésie par les Suédois.

itv

Son premier effort a été une super tête qui a touché la barre

itv

Au rebond le but était là pour être marqué mais il a touché la barre

itv

Puis il a complètement raté sa troisième tentative

itv

Et d’une manière ou d’une autre, la Suède a réussi à éliminer le danger

Le premier match d’Emil Forsberg a donné à la Suède l’avantage dans un match que la Pologne doit gagner pour avoir une chance d’atteindre les 16 derniers de la compétition.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

