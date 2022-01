Robert Lewandowski, Lionel Messi, Mohammad Salah sont les finalistes de « The Best » de la FIFA

Il vient d’être annoncé ce matin que Robert Lewandowski du Bayern Munich et Lionel Messi du Paris Saint-Germain ont été annoncés comme deux des trois finalistes mais aussi co-favoris pour remporter l’édition de cette année de « The Best » de la FIFA, qui sera décerné le 17 janvier. . Mohammad Salah du Liverpool FC est considéré comme un finaliste éloigné de la troisième place et complète les finalistes pour le prix de cette année.

Alors que Mohammad Salah a été tout simplement spectaculaire pour le Liverpool FC au cours des dernières semaines, les aidant à maintenir leur forme de victoire, Lionel Messi est soutenu par son renversement contre Robert Lewandowski pour le Ballon d’Or et son tout premier grand international. trophée de la Copa America l’été dernier tandis que Robert Lewandowski est soutenu par 69 buts dans toutes les compétitions cette année civile, ainsi que de remporter le nouveau « Prix du meilleur attaquant » de la FIFA et de briser les 40 buts presque intouchables de Gerd Müller en Bundesliga enregistrement.

Espérons que nous pourrons voir Robert Lewandowski mettre à nouveau son temps à l’honneur pour sa saison spectaculaire. Si vous êtes comme le reste d’entre nous ici à Bavarian Football Works, vous aurez ce documentaire du FC Bayern Lewandowski en boucle jusqu’à la remise des prix le 17 janvier.