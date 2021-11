Robert Lewandowski marque un superbe coup de pied aérien avec sa chaussure déliée alors que l’attaquant du Bayern Munich établit un nouveau record brillant en Ligue des champions

Robert Lewandowski continue de battre des records en Ligue des champions, réalisant son dernier exploit avec un superbe coup de pied au-dessus de la tête lors de la victoire 2-1 du Bayern Munich sur le Dynamo Kiev.

Le vainqueur de la Ligue des champions 2019/20 a été dans une forme imparable ces dernières années, accumulant but après but et trophée après trophée pour le Bayern Munich.

Lewandowski a établi un record impressionnant d’une manière encore plus impressionnante, et il l’a même fait avec sa chaussure déliée !

Lewandowski était ravi de son étourdissement

Mais c’est dans la première compétition de clubs d’Europe que Lewandowski a vraiment impressionné, renvoyant le Borussia Dortmund en finale en 2013, avant de remporter sa première couronne avec le Bayern en 2020.

Parmi une liste impressionnante de records, le capitaine polonais a le plus de buts de tous les joueurs après ses 100 premiers matchs avec 81, et il occupe actuellement le troisième rang derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le classement des buteurs de tous les temps.

Lewandowski a maintenant un autre record à se vanter, devenant le premier joueur à marquer lors de neuf matchs consécutifs de Ligue des champions à deux reprises.

Et il l’a fait de la manière la plus impressionnante qui soit, en tirant un coup de pied au-dessus pour mettre le Bayern 1-0 contre Kiev.

Le pôle s’est accroché à un rebond en une milliseconde

Les défenseurs de Kiev n’ont rien pu faire contre le premier match de Lewa

À la recherche d’un premier match dans l’Ukraine enneigée, Kingsley Coman a remis le ballon à l’arrière droit Benjamin Pavard pour un effort spéculatif à longue distance, qui a été bloqué sans surprise.

Ce qui s’est passé ensuite n’était pas à prévoir, avec le dégagement d’Illya Zabarnyi en boucle dans la zone, et Lewandowski a réagi en un instant pour jeter sa botte sur sa tête et guider le ballon.

Le but était le 82e de Lewandowski en 101 matchs, permettant au Bayern de prendre une avance de 2-0 en première mi-temps.

Cependant, tout n’a pas été facile pour le Bayern, Manuel Neuer, normalement sans faute, concédant presque de la manière la plus embarrassante qui soit.

Neuer a finalement concédé, mais c’était beaucoup moins embarrassant que ce qui aurait pu être

Viktor Tsyhankov a été joué dans la surface et le Bayern semblait être en difficulté, mais une interception de dernière minute de Leon Goretzka a étouffé le problème.

Le ballon s’est ensuite dirigé vers Neuer pour un dégagement de routine, mais le n ° 1 allemand est allé à fond Paul Robinson alors que le ballon a rebondi sur son pied, mais à son grand soulagement, le ballon a touché le poteau.

