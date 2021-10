Robert Lewandowski ne veut toujours pas penser au record de buts de Gerd Muller en Bundesliga

Le nom de Robert Lewandowski est synonyme de marquer des buts. L’as du Bayern Munich est sous la forme de sa vie au terme d’une saison où il a battu le record de buts de Gerd Muller en une seule saison en Bundesliga en marquant 41 buts pour le Bayern en championnat. Plus impressionnant encore, il a inscrit un total de 48 buts toutes compétitions confondues, sans parler des 11 buts qu’il a marqués pour la Pologne entre début 2020 et maintenant. Il a repris cette saison là où il s’était arrêté la saison dernière, ayant déjà marqué neuf buts en Bundesliga et cinq en Ligue des champions. Il est premier en Bundesliga aux côtés d’Erling Haaland et deuxième en Ligue des champions aux côtés de Mohamed Salah pour les classements respectifs des meilleurs buteurs de la compétition.

Dans une récente interview avec Bundesliga.com, on a demandé à Lewandowski s’il avait ou non en ligne de mire le record de tous les temps de Gerd Muller avec 365 buts en Bundesliga. Il compte actuellement 286 buts en Bundesliga au total entre son passage au Bayern et au Borussia Dortmund, après avoir dépassé la marque de 268 buts de Klaus Fischer la saison dernière. Lewandowski a actuellement deux ans de son contrat actuel, mais on ne sait pas s’il finira ou non par signer une prolongation de contrat d’ici à son expiration.

Pour l’instant, Lewandowski a déclaré qu’il se concentrait sur la tâche à accomplir et qu’il ne surveillait pas spécifiquement à quel point il était proche du record de tous les temps de Muller. « Je ne sais pas exactement combien de buts je suis d’après le record, mais bien sûr, il faudrait plus de 30 buts chaque saison. Je n’y pense pas en ce moment. C’est encore loin. Si jamais je m’approche, je pourrai y penser davantage. Mais c’est encore trop tôt pour le moment car la saison n’a commencé qu’il y a deux mois. Cette saison sera également très longue et vous devez être performant – pas seulement toutes les semaines mais tous les trois jours avec notre charge de travail et nos matchs. Peu importe contre qui vous jouez ou où. Ensuite, il y a aussi l’équipe nationale. Donc, c’est important pour moi que je maintienne mon taux de score, mais la façon de jouer et les passes décisives sont également de la partie », a-t-il expliqué.

Il y a une statistique qui circule actuellement sur les réseaux sociaux qui met en évidence le fait que Lewandowski a marqué un total de 200 buts depuis le début de la saison 2017/2018. C’est 32 buts de plus que Lionel Messi et 49 de plus que Cristiano Ronaldo au cours de cette période. Certes, la paire de superstars a eu des problèmes de blessures sporadiquement depuis lors, mais cela illustre toujours à quel point Lewandowski a été constamment prolifique pour le Bayern ces dernières saisons.