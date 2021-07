Robert Lewandowski ou Erling Haaland ne sont pas des buts garantis car Chelsea a eu du mal à tirer le meilleur parti d’attaquants de renom tels que Andriy Shevchenko, Fernando Torres et Alvaro Morata dans le passé

in

La relation de Chelsea avec les attaquants à l’époque de la Premier League a été étrange.

Les Bleus ont toujours soit un brillant attaquant dans leurs rangs, soit un terrible.

La légende de Chelsea, Zola, a été élue joueur de l’année des écrivains de football lors de la saison 1996/97

Erling Haaland et Robert Lewandowski – deux des meilleurs au monde à leur poste – seraient en haut de la liste des personnes recherchées par le propriétaire Roman Abramovich.

Haaland, 20 ans, est le jeune tueur à gages du Borussia Dortmund qui vaut 150 millions de livres sterling, tandis que Lewandowski – 33 ans en août – est le vétéran du Bayern Munich, qui a marqué 41 fois en 29 matches de championnat la saison dernière. Il est l’option “la moins chère” à 50 millions de livres sterling.

Les deux sont dans une forme fantastique pour marquer des buts, mais les fans de Chelsea sauront qu’il ne faut pas encore trop s’en enthousiasmer.

Lewandowski est l’un des attaquants les plus meurtriers au monde

Pour chaque Gianfranco Zola ou Didier Drogba, il y a un Andriy Shevchenko ou un Alvaro Morata.

Mais commençons par le bon et cela ne peut être que Zola, le premier attaquant d’élite à Stamford Bridge à l’époque de la Premier League – et quel joueur il était.

Agile, adroit et avec un centre de gravité bas, le petit Italien faisait plaisir à regarder et tourmentait les défenses pour se faire un nom comme l’un des meilleurs joueurs de la division.

Drogba est l’un des rares attaquants de Chelsea à avoir fait ses preuves au club ces derniers temps

Puis vint l’ère Jose Mourinho, où Drogba – qui a signé pour les Blues pour 24 millions de livres sterling il y a 17 ans – s’est fait un nom en tant que grand de tous les temps dans l’élite.

Longtemps après le départ de Mourinho pour la première fois en 2007, Drogba a continué à trouver le chemin des filets et a terminé sa carrière avec 157 buts en 341 apparitions et a tout remporté dans le football de club.

L’Ivoirien s’est épanoui dans un duo offensif avec Nicolas Anelka, qui s’est également avéré être une brillante signature, notamment sous Carlo Ancelotti.

Shevchenko était une machine à buts à Milan mais il n’a pas réussi à reproduire sa forme de but à Chelsea

Diego Costa, qui a rejoint le club un an après le retour de Mourinho au club pour un deuxième séjour en 2014, aurait des raisons de prétendre qu’il est le dernier attaquant prolifique à jouer pour l’équipe de l’ouest de Londres.

L’Espagnol a mené Chelsea à deux titres en trois ans sous Mourinho et Antonio Conte, mais depuis son départ en 2017, les Bleus ont un manque évident de puissance de feu qui les a vus à la traîne de leurs rivaux Manchester City et Liverpool.

Timo Werner a connu une première saison difficile à Stamford Bridge, mais les jugements devront être réservés jusqu’à ce qu’il obtienne une autre saison complète à son actif.

Costa est le dernier attaquant de qualité que Chelsea a eu

L’international allemand est arrivé en grande pompe la saison dernière en raison de sa prolifique au RB Leipzig, cependant et malgré les buts de Haaland et Lewandowski, Chelsea a prouvé qu’acheter des attaquants à son apogée n’était pas toujours la meilleure idée.

Shevchenko était l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe avant son transfert de 30 millions de livres sterling à Chelsea en 2006 et a remporté le Ballon d’Or deux ans plus tôt.

À Chelsea, il a lamentablement échoué et n’a inscrit que 22 buts en 77 apparitions.

Torres a lutté pour la forme à Chelsea

Fernando Torres a illuminé la Premier League à Liverpool au cours de ses quatre années à Anfield, marquant 81 buts en 142 apparitions, mais sa disgrâce à Chelsea en 2011, après son transfert de 50 millions de livres sterling, a été fulgurante car il n’a marqué que 45 buts en 172 apparitions. à Stamford Bridge.

Alvaro Morata a subi le même sort cruel, arrivant pour 70 millions de livres sterling en 2017, mais n’a marqué que 24 buts en 72 apparitions avant de sceller un transfert à l’Atletico Madrid deux ans seulement après.

Chelsea a même changé de tactique sur le marché des transferts en recrutant des attaquants accomplis et expérimentés dans le but de changer leur fortune, mais encore une fois, cela n’a servi à rien.

Morata s’est avéré être un flop coûteux pour Chelsea

Les attaquants accomplis Samuel Eto’o, Alexandre Pato, Gonzalo Higuain sont tous arrivés mais n’ont pas réussi à produire la marchandise comme ils l’avaient fait au cours de leur illustre carrière.

La « malédiction n ° 9 » à Chelsea est en fait une chose – Lewandowski pourrait-il être le nouvel homme à prouver que c’est vrai ?

Le record de buts de l’international polonais est remarquable et tout le monde veut le voir en Premier League, mais il risque de ternir sa réputation dans un club comme Chelsea compte tenu de son passé avec des attaquants.