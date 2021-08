Robert Lewandowski prétendument frustré par les commentaires de Salihamidzic sur Erling Haaland

in

Robert Lewandowski n’est pas sur le point de quitter le Bayern Munich. Pas cet été, et potentiellement même pas l’été prochain non plus, s’il signe une prolongation. Mais cela laisse bien sûr amplement de place au super-agent Pini Zahavi pour jouer à son jeu habituel consistant à communiquer les prétendues frustrations de son client à l’extraordinaire scandale du Bayern, le magazine Bild.

Dans leur dernier article payant sur Lewandowski, Bild demande: “À quel point le footballeur mondial est-il toujours à Munich?”

La réponse, bien sûr, est “très heureux”. Lewandowski aimerait en fait prolonger avec le Bayern Munich, comme le révèle finalement Bild vers la fin du même article. Mais cela en fait une histoire ennuyeuse et n’est pas très utile dans les négociations dures.

Bild affirme que Lewandowski « réfléchit beaucoup à la qualité de l’équipe » après le départ de David Alaba et Jerome Boateng. (Bild ne dit rien sur Dayot Upamecano, cependant, ni sur le besoin réel du Bayern d’avoir un arrière droit plutôt qu’un défenseur central, mais nous allons passer à autre chose.)

Hélas, Bild note également: “Le fait qu’un entraînement approprié était parfois difficilement possible pendant la pré-saison frustre l’ambitieux Polonais.” Naturellement, Lewandowski pourrait être également frustré dans un autre club où il ne pourrait pas non plus s’entraîner en raison d’engagements internationaux qui affectent tous les meilleurs clubs, car il ne serait probablement pas transféré vers une destination comme, disons, Arsenal.

Le cœur de l’histoire, cependant, concerne le mécontentement supposé de Lewandowski face aux propos inoffensifs tenus par Hasan Salihamidzic dans l’émission Doppelpass. Interrogé sur l’intérêt pour Erling Haaland du Borussia Dortmund, Brazzo a déclaré: “Bien sûr, c’est un joueur de haut niveau, un super jeune, d’après ce que j’entends. Jetez un œil. Il a ajouté : « 60 matchs, 60 buts. Vous devez jeter un coup d’œil; sinon nous serions de purs amateurs.

Selon les informations de Bild, cependant, “Lewandowski aimerait un signal différent… Lui et son agent Pini Zahavi (77) attendent une initiative pour prolonger son contrat, qui expire en 2023.”

Le Bayern Munich ne l’a pas encore lancé, bien entendu. Pourquoi pas? Car ce n’est pas encore nécessaire et le directeur sportif du club n’est pas, après tout, un « amateur total ».

Lewandowski a plus d’un an sur son contrat et semble être au sommet de sa prodigieuse carrière. Aucune excitation suscitée par Haaland (ou des rebuffades sans surprise de la part de l’UEFA) ne change ce fait.

Le Bayern étant le Bayern, je serai abasourdi si le club ne négocie pas finalement un accord de prolongation solide avec Lewandowski, à moins qu’il ne décide vraiment, comme Thiago et David Alaba, qu’il aimerait un nouveau défi après avoir remporté tout ce qui peut être gagné avec le Bayern Munich. . En attendant, évitez le bruit.