Robert Lewandowski réagit après son 41e but historique de la saison

Robert Lewandowski a marqué son but historique à la 90e minute, battant le record d’une seule saison de Gerd Müller, âgé de 49 ans. On a demandé à l’attaquant du Bayern Munich comment il se sentait après le match en disant: «Je n’ai pas de mots. J’ai essayé de tirer au but pendant 90 minutes, j’ai tout essayé – et c’est tombé à la 90e minute. Je suis très heureux.”

Lewandowski a précisé le moment où le ballon est finalement entré: «J’ai vu que Leroy [Sane] coup, alors j’ai simplement spéculé. Naturellement, je voulais marquer le but plus tôt, mais je savais que la situation allait venir. Je remercie également mes coéquipiers d’avoir essayé tout ce qu’ils ont fait.

Comme Lewandowski l’a mentionné, il avait essayé et essayé de marquer le but plus tôt dans le match, mais son compatriote international polonais et gardien d’Augsbourg, Rafal Gikiewicz avait d’autres idées. Interrogé sur la journée de son compatriote dans les buts, Lewandowski a déclaré: «Je n’étais pas en colère, mais déçu. Je me suis demandé pourquoi un objectif n’avait pas fonctionné aujourd’hui. Mais encore merci à mes coéquipiers, ils sont également sur ce disque.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était le plus grand succès de sa vie, Lewy l’a minimisé pour le moment au moins. «C’était un moment spécial, c’était historique. Mais je ne peux pas encore le classer tout à fait, si peu de temps après le match.