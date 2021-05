Robert Lewandowski remporte le prix du Soulier d’Or de l’Europe

Maintenant que les cinq principaux vols européens ont terminé leur saison, Robert Lewandowski du Bayern Munich a été officiellement couronné vainqueur du Soulier d’Or d’Europe. Il l’a fait en marquant un record de 41 buts en Bundesliga en route vers le neuvième titre de champion consécutif du Bayern. Encore plus impressionnant, l’as polonais l’a fait après avoir raté un total de quatre matches de Bundesliga lors d’une étape cruciale du ruckrunde en Bundesliga en raison de sa blessure au genou et il s’était également entièrement reposé lors de la victoire 2-1 du Bayern contre le FC Koln. en octobre. Lors de son escale pour blessure, il a également raté les deux matches des quarts de finale de la Ligue des champions du Bayern contre le Paris Saint-Germain.

Cette fois-ci, Lewandowski a remporté le Soulier d’Or par miles. Il a battu Lionel Messi de Barcelone, Cristiano Ronaldo de la Juventus, Kylian Mbappe du PSG et ses rivaux de Bundesliga Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Andre Silva (Eintracht Francfort). En plus de battre le record de Bundesliga en une seule saison de Gerd Muller, Lewandowski devient le premier attaquant de Bundesliga à remporter le Soulier d’Or depuis que la légende susmentionnée l’a fait pour la deuxième fois lors de la saison 1971/72 pour le Bayern.

Les 20 meilleurs finalistes, via Transfermarkt:

Lewandowski est venu très près de remporter le Soulier d’Or la saison dernière, mais il a été devancé de peu par Ciro Immobile de la Lazio, qui a marqué 36 buts en Serie A. Lewandowski a marqué 34 buts en championnat la saison dernière, bien qu’il ait complété le triplé avec le Bayern en tant que meilleur buteur de la Bundesliga, de la Ligue des champions et de la DFB-Pokal et aurait plus que probablement remporté le Ballon d’Or de France Football s’il n’avait pas été complètement abandonné en raison de l’incapacité de la Ligue 1 à terminer sa saison. Immobile a également été largement aidé à devancer Lewandowski par le nombre de pénalités qu’il a prises et converties. Il [Lewandowski] avait également joué six matchs de moins qu’Immobile la saison dernière et, par défaut, aurait joué au moins quatre matchs de moins puisque la saison de Serie A est de 38 matchs contre 34 de Bundesliga.

Le moment où Lewandowski est entré dans l’histoire de la Bundesliga: