Robert Lewandowski remporte le Soulier d’Or demain, et le Ballon d’Or devrait être le prochain

Demain, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski remportera l’un des rares trophées individuels qui lui ont échappé jusqu’à présent – ​​le Soulier d’or européen (également appelé chaussure, mais « botte » semble plus cool), décerné au meilleur buteur national d’Europe pour la saison. . Lewandowski a marqué 41 buts en Bundesliga, battant Leo Messi et Cristiano Ronaldo au prix.

L’année dernière, Lewy a raté de peu l’honneur car Ciro Immobile s’est vu infliger 14 (!) pénalités par les arbitres de Serie A. Heureusement, l’exploit improbable d’Immobile ne s’est pas répété et n’aurait pas eu d’importance s’il l’avait fait. Lewandowski vient de vivre une saison incroyable, battant en quelque sorte le légendaire record de 40 buts par saison de Gerd Muller en Bundesliga malgré une absence d’un mois en raison d’une blessure.

Le Soulier d’Or lui appartient en toute sécurité.

Maintenant, bien sûr, vous savez ce que nous allons dire ensuite. Le titre vous a déjà renseigné. Nous voulons voir Robert Lewandowski recevoir le Ballon d’Or cette année. Après les deux dernières saisons qu’il a eues, il le mérite plus que quiconque – d’autant plus que France Football lui doit d’avoir injustement annulé le Ballon d’Or l’année dernière. Lewy a peut-être déjà un prix FIFA The Best à son actif, mais il veut ce Ballon d’Or, et nous tous, fans du Bayern Munich, voulons qu’il l’obtienne aussi.

Quelle concurrence a-t-il ? Ronaldo n’a rien gagné avec la Juventus, il n’était même pas le meilleur buteur européen. Messi était bon cette année, mais loin d’être aussi bon que Lewy. Oui, il a remporté un trophée international, mais il y a une différence entre gagner la Copa America avec l’Argentine et disputer l’Euro avec la Pologne. Lewy a été forcé d’être un one-man-show. Jorginho fait crier Ballon d’Or à cause de l’Euro, mais il n’est même pas le meilleur milieu de terrain de Chelsea, encore moins le meilleur joueur du monde.

Lewandowski mérite le Ballon d’Or. Allez France Football, fais quelque chose de bien pour une fois.