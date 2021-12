Robert Lewandowski riffs sur le fait de ne pas avoir remporté le Ballon d’Or, selon Gerd Müller

Dites et pensez ce que vous voulez sur le statut actuel de crédibilité du Ballon d’Or, mais vous auriez du mal à trouver de vrais fans de football qui ne sont pas d’accord pour dire que le Bayern Munich et le Polonais Robert Lewandowski n’auraient pas dû gagner cette année, ou au moins pour 2020, rétrospectivement. Lionel Messi l’a battu à l’honneur, récoltant son septième Ballon d’Or, qui n’a pas du tout été bien accueilli par les fans de Bundesliga.

Cela fait un peu plus de trois semaines depuis que Lewandowski a perdu contre Messi, et dans une récente interview vidéo avec Bild TV, l’as polonais a expliqué comment il se sentait depuis lors (Sport Bild). Au cas où Lewandowski aurait remporté le Ballon d’Or, l’épouse de Gerd Müller, Uschi avait prévu de remettre l’attaquant avec l’honneur s’il n’y avait pas eu de restrictions sur les coronavirus, ce qui aurait été un moment incroyablement touchant et émouvant. Elle avait récemment exprimé son choc à l’idée que Messi remporte l’honneur contre Lewandowski, affirmant qu’elle « ne peut pas comprendre » comment il n’a pas gagné. Elle a également comparé son mari à Lewandowski, affirmant que « Robert est l’athlète pour moi, Gerd était l’artiste! »

Bien qu’il ait raté le Ballon d’Or, Lewandowski s’est récemment vu remettre le prix Sport Bild « Star of the Year » par Uschi Müller, pour lequel il était très reconnaissant. « Tout d’abord, je tiens à remercier Uschi Müller pour les paroles très aimables. Et également pour le prix, qui est un très grand honneur pour moi. Je n’aurais pas pu le gagner sans mes collègues. Je le vois comme une récompense pour toute l’équipe, pour tout le FC Bayern. Je trouve la comparaison de Mme Müller intéressante – elle est également pertinente ! C’est principalement à cause de notre corps : je suis un joueur différent de Gerd Müller. Je suis plus grand, Gerd était beaucoup plus musclé au niveau des jambes : une de ses cuisses avait la circonférence de deux des miennes », a-t-il expliqué.

Le Ballon d’Or est à peu près la seule pièce d’argenterie individuelle qui a échappé à Lewandowski, en particulier après avoir été nommé Meilleur footballeur masculin de la FIFA et meilleur footballeur de l’année de l’UEFA pour 2020 dans la foulée de la saison de triple victoire 2019/20. Prenant quelques pas en arrière, pour ce que cela vaut, Lewandowski est plus préoccupé par les réalisations globales de l’équipe du Bayern et de l’équipe nationale polonaise que par les distinctions individuelles. Certes, il s’est dit contrarié de ne pas avoir remporté le Ballon d’Or, mais s’est dit honoré d’être en duel pour cela avec Messi. «Je suis très fier de notre équipe et de mes réalisations malgré ma deuxième place dans ce vote. Avec le recul, je me dis : c’était un duel entre Messi et moi que le monde entier regardait. Concourir avec ce joueur fantastique pour le titre de meilleur footballeur du monde est un grand honneur. D’un autre côté, j’étais triste, bien sûr, je peux le dire ouvertement : quand on est si près de ce prix et, en plus, de la remise des prix en 2020 — l’année où nous avons remporté tous les titres ! – a été annulé, ça fait mal. J’étais si proche et pourtant si loin. Je peux me dire : j’ai tout essayé, tout donné en mon pouvoir – et je vis très bien avec ce sentiment », a-t-il déclaré.

Avec pratiquement le dernier coup de pied du football de la saison 2020/21 du Bayern, Lewandowski a marqué son 41e but en Bundesliga de la saison, battant enfin le record de buts de Gerd Müller en une seule saison dans la ligue. Dans l’état actuel des choses, il est toujours à 69 buts du record de 365 buts de Müller en Bundesliga. Il a récemment déclaré qu’il ne pensait pas vraiment à ce record, mais s’il reste au Bayern pendant au moins deux saisons supplémentaires, égaler ou battre ce record est faisable.

Uschi Müller a déclaré qu’elle ne serait pas en colère ni n’aurait de rancune si Lewandowski finissait par battre le record de buts de la Bundesliga. Pour Lewandowski, cependant, c’est juste un honneur d’être mentionné dans le même souffle avec le défunt mari d’Uschi. « J’étais heureuse que Mme Müller ne soit pas en colère si j’égalais son mari dans quelques catégories ou si je prenais des records de Gerd. Pour moi, c’est un grand honneur d’être cité dans le même souffle qu’une telle personnalité, un tel joueur. Mais il y a des records que vous ne pouvez pas battre. Le nom de Gerd Müller sera toujours au-dessus du mien », a-t-il déclaré.

