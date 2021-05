Robert Lewandowski salué comme “ professionnel ultime ” alors que l’attaquant du Bayern Munich rend un hommage élégant à Gerd Muller après avoir égalé l’incroyable record de buts en Bundesliga

Robert Lewandowski a été salué comme le “ professionnel ultime ” après avoir égalé l’incroyable record de buts de Gerd Muller en Bundesliga.

La star du Bayern Munich a marqué son 40e but en championnat de la saison lors de l’affrontement de samedi avec Fribourg.

Lewandowski a atteint le décompte impressionnant de buts contre Fribourg

Lewandowski a ensuite rendu un hommage élégant en soulevant son maillot du Bayern Munich pour révéler une image du visage de Muller avec la légende, “ 4ever Gerd ”.

Il n’est que le deuxième joueur de l’histoire de la Bundesliga à atteindre ce total en une seule saison après que Muller ait établi le record lors de la campagne 1971/72.

Ce qui le rend encore plus impressionnant, c’est que Lewandowski a marqué 40 buts en six matchs de moins que Muller.

L’ancien attaquant de la République d’Irlande, de Millwall, de Chelsea et de Marseille, Tony Cascarino, estime que l’international polonais mérite un grand crédit pour le travail acharné qu’il a accompli.

S’exprimant lors du petit-déjeuner sportif du week-end, Cascarino a déclaré: «Lewandowski est extraordinaire. Je me souviens avoir regardé son histoire il y a quelques années et au début de sa carrière, avoir été rejeté, s’établir et être meilleur buteur de la Ligue 2, 1 et de la Bundesliga elle-même.

Lewandowski compte 40 buts incroyables en Bundesliga cette saison

«Il a été rejeté par le Sporting Gijon quand ils ont été promus en Liga, ils ont choisi de ne pas l’emmener.

«Blackburn s’intéressait à lui, mais à cause du nuage de cendres volcaniques en 2010, il n’a pas pu obtenir de vol. Il aurait pu être à Blackburn Rovers.

«Il est clair qu’il a été le professionnel ultime. Il en a parlé dans l’article que j’ai lu sur ce qu’il pensait devoir faire et sur les gens autour de lui.

«Il avait une équipe très tôt et ils savaient qu’il avait un talent. Il a joué comme un homme large devant un avant-centre et il a travaillé incroyablement dur pour devenir l’attaquant qu’il a.

Les buts de Lewandowski ont aidé le Bayern Munich à remporter un neuvième titre consécutif en Bundesliga cette saison.

Le banc du Bayern Munich a félicité le but record de Lewandowski

Les joueurs et les entraîneurs du Bayern Munich ont rendu hommage à Lewandowski après son but record. Le visage de Lewa quand il a réalisé 😅 pic.twitter.com/F6Heo5EXiO – ESPN FC (@ESPNFC) 15 mai 2021

À deux ans de son contrat avec le Bayern, le président du club, Karl-Heinz Rummenigge, a récemment insisté sur le fait que son homme vedette n’allait nulle part.

Il a dit: «Bien sûr qu’il reste. Qui vend un joueur qui marque 60 buts par an? »

Le Bayern Munich devrait devenir encore plus fort avec l’arrivée du manager très bien noté Julian Nagelsmann, qui remplacera Hansi Flick avant la saison 2021/22.

Le Bayern a également obtenu les services du défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano après avoir déclenché sa clause de libération de 38 millions de livres sterling.