Robert Lewandowski satisfait de la performance dominante du Bayern Munich lors de la victoire 5-1 au Bayer Leverkusen

Tout doute persistant de la défaite 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt avant la pause internationale a été éliminé par la victoire dominante du Bayern Munich 5-1 au Bayer Leverkusen. Les renforts de Robert Lewandowski et Serge Gnabry et un but de Thomas Muller au cours des 45 premières minutes à la BayArena signifiaient que le but de Patrick Schick à la 55e minute n’était qu’une simple consolation pour le werkself. Le résultat a ramené le Bayern en tête du classement après que le Borussia Dortmund les ait temporairement dépassés avec sa victoire 3-1 sur Mayence samedi.

Avant le match de Leverkusen, Lewandowski avait passé deux semaines de match de Bundesliga d’affilée sans but, ce qui, pour quelqu’un qui marque aussi régulièrement que lui, était bien plus un récit qu’il n’aurait dû l’être. Il passe rarement aussi longtemps sans marquer, mais il a fourni la passe décisive pour le seul but du Bayern contre Francfort. À Leverkusen, il est revenu à ses habitudes de buteur et est allé à égalité avec Erling Haaland en tête du classement des buteurs de la Bundesliga avec 9 buts chacun.

S’exprimant après l’affichage dominant, Lewandowski a déclaré qu’il était très satisfait des efforts déployés par son équipe à l’extérieur de la maison, en particulier en première mi-temps. Il a applaudi la façon dont le Bayern n’a pas levé le pied du gaz après avoir été 1-0 dans les 5 premières minutes, puis 2-0 dans la première demi-heure (tz). « Cinq buts en 45 minutes, cela montre à quel point nous avons joué un bon football. Nous voulions ajouter plus après le premier et le deuxième but et nous ne sommes pas revenus en arrière. Après cela, il était clair que nous allions emporter les trois points avec nous. Au deuxième tour, nous l’avons joué facilement », a expliqué l’as polonais du Bayern.

Ne pas éteindre après les deux premiers buts était crucial pour le Bayern. Ils ont mis le match au lit en succession rapide après le doublé de Lewandowski à l’intérieur de la première demi-heure. Pour les troisième et quatrième buts du Bayern, Thomas Muller a marqué et aidé en 90 secondes environ. Niklas Sule avait fait le travail acharné et Muller a eu la chance d’avoir touché le mauvais pied Lukáš Hrádecký pour le troisième du Bayern, mais rien ne peut être retiré du sublime ballon qu’il a joué à Gnabry quelques instants plus tard pour le quatrième du Bayern, et le premier de Gnabry du match. Avec les buts numéros 2, 3, 4 et 5 en l’espace de 7 minutes seulement, le Bayern avait essentiellement mis le match au repos avant même que le coup de sifflet de la mi-temps ne soit terminé et Julian Nagelsmann a pu donner à certains des joueurs un repos bien mérité. avant le choc du SL Benfica en milieu de semaine en Ligue des champions.

En plus des matches de Bundesliga contre SpVgg Greuther Fürth et Eintracht Frankfurt, Lewandowski n’a pas non plus trouvé le fond des filets pour la Pologne pour leurs victoires en qualifications pour la Coupe du monde contre Saint-Marin et l’Albanie pendant la pause internationale. Quatre matches sans but sont quelque chose qui arrive rarement pour Lewandowski, mais lorsqu’il a été interrogé sur sa brève sécheresse, il a déclaré que l’attente qu’il marque soit en fait un type de pression qu’il aime avoir. « Quels quatre matchs ? Tu veux dire en formation ? (des rires). Personnellement, je suis presque content quand les gens voient quand je vais marquer le prochain but. Cela montre les attentes qu’ils ont de moi. Il y a parfois des phases où le ballon ne tombe pas devant votre pied, il faut être patient. Aujourd’hui, cela a de nouveau fonctionné deux fois », a-t-il déclaré.

