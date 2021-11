Robert Lewandowski se souvient d’une incitation à parier amusante avec Jurgen Klopp au Borussia Dortmund

Robert Lewandowski sera sans doute considéré comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur, transferts gratuits de tous les temps dans le football avec son transfert au Bayern Munich du Borussia Dortmund à l’été 2014. Il sort de la saison de sa vie qui a vu il a finalement battu le record de buts en Bundesliga de Gerd Muller en une seule saison alors qu’il marquait son 41e but en championnat de la saison avec le dernier coup de pied du football contre l’Eintracht Frankfurt la saison dernière. La saison dernière, il a également éclipsé Klaus Fischer pour se classer deuxième sur la liste des buteurs de tous les temps en Bundesliga avec 290 buts à son actif, derrière seulement le total de 365 de Muller. Il est sans doute, et selon à qui vous demandez, incontestablement, le meilleur attaquant du monde actuellement. , mais son ascension vers la notoriété n’est pas venue de nulle part.

Lewandowski fait partie d’une longue liste de joueurs qui ont grandement bénéficié du travail de Jurgen Klopp, qui a dirigé Mayence et Dortmund en Bundesliga avant de prendre le poste de Liverpool. Il s’est fait un nom dans le PKO polonais Ekstraklasa avec Lech Poznan et Znicz Priskzow avant de déménager à Dortmund, mais une grande partie de sa croissance en Rhénanie du Nord-Westphalie peut être attribuée à Klopp. Dans une récente édition de The Player’s Tribune, Lewandowski a rappelé les paris amusants qu’il avait avec Klopp en fonction du nombre de buts qu’il marquait lors des séances d’entraînement.

« Si je marquais 10 buts à l’entraînement, il me donnerait 50 euros. Si je ne le faisais pas, je lui donnerais 50 euros », a déclaré Lewandowski à propos du pari qu’il avait l’habitude d’avoir avec Klopp à Dortmund. « Les premières semaines, j’ai dû payer presque à chaque fois. Mais après quelques mois, les rôles ont tourné. J’étais celui qui ramassait l’argent », a-t-il expliqué. Après avoir constamment perdu le pari, Klopp a finalement déclaré qu’il en avait assez et que Lewandowski était prêt à commencer à marquer plus dans les matchs. Lors de sa deuxième saison à Dortmund (2011/12), Lewandowski avait marqué 22 buts en Bundesliga en route vers le titre de Bundesliga et le DFB-Pokal.

Photo de GASPA/ullstein bild via .

« Il [Klopp] ne s’est pas contenté de te laisser être un élève ‘B’, tu sais ? Jurgen voulait des étudiants ‘A+’. Il ne le voulait pas pour lui. Il le voulait pour vous », a expliqué Lewandowski. La saison après avoir obtenu le doublé national, Lewandowski a inscrit 24 buts en Bundesliga, son meilleur total sous un maillot de Dortmund. Malheureusement pour Klopp et ce qui était une équipe révolutionnaire de Dortmund à l’époque, le talent et les capacités de Lewandowski ne sont pas passés inaperçus et le Bayern a pris sur lui de lui faire bénéficier d’un transfert gratuit qui a partiellement contribué au démantèlement d’une équipe de Dortmund qui avait tout disparu. le chemin vers la finale de la Ligue des champions l’année précédant le départ de Lewandowski. Le PDG du club, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que Dortmund aurait pu revenir et remporter la Ligue des champions peu de temps après que des joueurs comme Lewandowski et Mario Götze n’aient pas quitté le club.