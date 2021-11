Robert Lewandowski s’est fait cruellement voler le Ballon d’Or en 2020 et ses statistiques sont bien meilleures que celles de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en 2021 également

Si Robert Lewandowski restait à sa place lors de l’annonce du vainqueur du Ballon d’Or 2021, l’attaquant du Bayern Munich aura plus de raisons d’être contrarié que quiconque avant lui.

Le prix, largement vénéré comme l’honneur individuel le plus prestigieux du football, appartient à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis que la paire de grands de tous les temps a pris le relais en 2008, à l’exception d’un coup.

Lewandowski peut-il empêcher Messi de remporter son septième Ballon d’Or ?

Lewandowski s’est fait retirer le Ballon d’Or l’année dernière en raison de la pandémie, mais a toujours été nommé meilleur joueur de la FIFA après les victoires en Ligue des champions et en Bundesliga

Luka Modric du Real Madrid a pris le gong en 2018 lorsqu’il a bouleversé la domination de Ronaldo et Messi, mais beaucoup y ont vu un vote de protestation et une tentative de reconnaître l’incroyable domination de Madrid en Ligue des champions.

En 2020 cependant, il ne faisait aucun doute que Ronaldo et Messi avaient finalement été usurpés comme le meilleur joueur du monde, avec Lewandowski surclassant largement à la fois avec des buts inégalés et une victoire triple avec le Bayern Munich.

Le capitaine polonais a été récompensé pour ses efforts par une toute première couronne en Ligue des champions, ainsi que le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA, mais le ballon d’or a été cruellement annulé par la pandémie.

Cela semble être une chance manquée pour le joueur de 33 ans, avec Messi le favori des bookmakers pour remporter la couronne de cette année, et les classements divulgués renforcent cette théorie.

Malgré un mauvais début de vie avec le PSG, l’incroyable performance de Messi en Copa America pourrait le voir battre Lewandowski pour le premier prix

Lewandowski continue d’accumuler but après but pour le Bayern

Jorginho de Chelsea est sans aucun doute en lice après être devenu le roi d’Europe avec des victoires en Ligue des champions et à l’Euro 2020, mais le prix ne revient souvent qu’aux attaquants.

Et en ce qui concerne la sortie offensive, Lewandowski est le standard pour la deuxième année consécutive, laissant une fois de plus Messi et Ronaldo dans son sillage.

Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappe et Mohamed Salah ont également des revendications polies pour une chance au prix, mais une victoire choc est peu probable.

Les statistiques de Lewandowski en 2021 par rapport aux autres favoris du Ballon d’Or

Robert Lewandowski

54 jeux

64 buts

9 passes décisives

Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL Supercup

Lionel Messi

56 jeux

41 buts

17 passes décisives

Vainqueur de la Copa del Rey et de la Copa America

Cristiano Ronaldo

60 jeux

43 buts

6 passes décisives

Vainqueur de la Coppa Italia

Karim Benzema

58 jeux

43 buts

13 passes décisives

Vainqueur de l’UEFA Nations League

Mohamed Salah

53 jeux

34 buts

10 passes décisives

Erling Haaland

46 jeux

44 buts

10 passes décisives

Vainqueur du DFB Pokal

Kylian Mbappé

62 jeux

45 buts

20 passes décisives

Vainqueur de l’UEFA Nations League

La structure de vote ajoute au pedigree du prix, les capitaines et les managers des équipes nationales du monde entier ayant la possibilité de s’exprimer.

Cela signifie que la victoire de Lewandowski en Bundesliga en 2021 pourrait être usurpée par la victoire émotionnelle de Messi en Copa America contre l’Argentine.

Ainsi, l’ex-star de Barcelone pourrait rattraper un mauvais début de vie au PSG avec une septième couronne record au Ballon d’Or.

S’il le fait, vous ne pouvez pas blâmer le Polonais de se sentir volé.

