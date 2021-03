Robert Lewandowski s’impose comme le deuxième meilleur buteur de tous les temps en Bundesliga

15/03/2021 Allumé à 21:24 CET

Alberto Teruel

Robert Lewandowski vit dans une idylle permanente avec le but. Samedi dernier, face au Werder Brême, l’attaquant polonais a de nouveau envoyé le ballon derrière le but adverse, se consolidant comme le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga.

C’était à la 67e minute du match que Lewandowski, d’une tête puissante, établissait le 0-3 sur le tableau de bord électronique. Avec cet objectif, l’attaquant polonais inscrit 268 buts en 345 matchs avec le Borussia Dortmund et le Bayern Münich, et peu à peu il s’approche des archives historiques de Gerd Müller. Ils auraient pu être plus, mais l’attaquant a heurté le bois jusqu’à trois fois au cours du match.

🔥 Robert Lewandowski est ici ce week-end en tant que 2e meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga! 🥇 Gerd Müller: 365

🥈 Robert Lewandowski: 268

🥉 Klaus Fischer: 268 pic.twitter.com/SxPA7klTLP – beIN SPORTS (@beinsports_FR) 15 mars 2021

De cette façon, le « 9 » bavarois a momentanément égalisé les buts avec Klaus Fischer en Bundesliga. L’Allemand, connu dans le monde entier pour sa capacité à faire «Chilenas», a également marqué 268 buts en 535 matches tout au long de sa carrière à Cologne, Schalke 04, 1860 Munich et Bochum. Cependant, comme il avait besoin de plus de matchs pour marquer le même nombre de buts, il a été relégué à la troisième place du classement des buteurs.

Après avoir signé une saison de rêve en 2020, remportant le titre de Joueur de l’année de l’UEFA, Robert Lewandowski semble déterminé à ne pas lâcher le pied. Cette saison, l’attaquant du Bayern Münich a marqué 32 buts en 24 matchs de Bundesliga, dépassant largement les autres prétendants au Soulier d’Or.

Une fois surpassé Klaus Fischer, Robert Lewandowski a entre les sourcils pour battre le record de Gerd Müller, qui est actuellement le meilleur buteur de tous les temps en Bundesliga. El Torpedo, qui a eu une histoire d’amour de but similaire à celle du Polonais, a inscrit 365 buts en 427 matchs de Bundesliga au cours de sa carrière avec le Bayern.

Le Torpedo mène Lewandowski par un total de 97 buts, il est donc possible qu’il puisse détenir le record. Cependant, l’attaquant polonais est en passe de battre un autre record créé par le légendaire attaquant allemand. Gerd Müller a marqué 40 buts au cours de la saison 1971-1972, devenant ainsi le meilleur buteur en une seule saison. Lewandowski inscrit 32 buts et, à 9 jours de la fin, tout semble indiquer qu’il pourra surpasser ce record.