Robert Lewandowski surpasse le record de buts de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo alors que la machine à but du Bayern Munich réussit un triplé lors du 100e match de la Ligue des champions

Robert Lewandowski a marqué sa 100e apparition en Ligue des champions avec un triplé lors de la victoire 5-2 du Bayern Munich sur Benfica, ce qui le place en bonne compagnie.

Le dernier trio de la machine à but polonais consolide sa place comme l’un des buteurs les plus prolifiques de la compétition, et il affiche désormais un meilleur total de buts que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même stade de leur carrière européenne.

.

Lewandowski continue d’être un joueur prolifique pour le Bayern Munich

Le triplé de Lewandowski, il a maintenant marqué 81 buts dans la compétition d’élite européenne.

C’est le plus grand nombre de buts de l’histoire de la Ligue des champions après 100 matchs, ayant marqué plus que Messi et Ronaldo lorsqu’ils ont atteint un siècle d’apparitions au plus haut niveau du football européen.

C’est également le joueur le plus rapide à avoir atteint 80 buts en Ligue des champions, battant à nouveau les records de buts de Messi et Ronaldo.

Lewandowski est désormais troisième au classement des buteurs de tous les temps de la compétition, avec Ronaldo en tête avec 139 buts et Messi deuxième avec 123.

Cependant, Ronaldo a disputé 180 matchs de Ligue des champions, tandis que Messi a joué 152 fois, ce qui montre à quel point les réalisations du leader du Bayern sont impressionnantes.

ℹ️ Le plus rapide à 80 buts en Ligue des champions : 1⃣0⃣0⃣ Robert Lewandowski

👕1⃣0⃣2⃣ Lionel Messi

👕1⃣1⃣6⃣ Cristiano Ronaldo#UCL pic.twitter.com/iMVZN9F3Iw – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2 novembre 2021

Lewandowski est également le meilleur buteur actuel de la Ligue des champions cette saison, marquant huit buts en quatre matchs pour aider le Bayern à assurer sa place en phase à élimination directe.

Le joueur de 33 ans a quatre triplés européens à son actif. Seuls deux joueurs dans l’histoire de la compétition en ont plus. Vous l’avez deviné – Ronaldo et Messi, qui en ont huit chacun.

L’ancien attaquant de Dortmund a été couronné joueur mondial de l’année 2020 par la FIFA, battant Messi et Ronaldo au gong, et visant à remporter ce prix prestigieux pour la deuxième année consécutive.

Lewandowski a également été nominé pour le Ballon d’Or 2021, après avoir marqué 59 buts et fourni neuf passes décisives en 49 matchs au cours de l’année civile jusqu’à présent.

Messi et Ronaldo ont remporté le Ballon d’Or à plusieurs reprises et le dominent depuis 2008

L’entraîneur-chef du Bayern, Julian Nagelsmann, a comparé les trois étoiles et a déclaré : « Je pense qu’il est très difficile de comparer car ce sont des types de joueurs différents.

«Je pense que tous les trois ont été des joueurs très impressionnants au cours des dernières années.

«Je pense que Lewy peut accomplir beaucoup, même à un âge plus avancé, en raison de son physique, de son style de vie et de sa façon de vivre en tant que footballeur.

« Il continuera d’être le meilleur attaquant du monde parce qu’il fait tout pour que cela reste ainsi. »