Robert Martínez, marre des rumeurs sur son avenir

10/10/2021 à 18:37 CEST

Milan (Italie), 10 octobre . .- L’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur de la Belgique, a indiqué ce dimanche qu’il lui était « difficile » de commenter les rumeurs concernant son avenir avec la fédération belge après la Coupe du monde au Qatar et a souligné qu’en ce moment sa seule préoccupation est de préparer la Coupe du monde.

« Il m’est très difficile d’avoir à parler de rumeurs ou de choses qui peuvent apparaître dans la presse alors qu’il n’y a eu aucun type de contact et qu’il n’y a rien que je puisse commenter. » a déclaré Martínez lors de la conférence de presse après le match pour la troisième place de la Ligue des Nations qu’il a perdu à Turin contre l’Italie. » Je suis avec cette équipe depuis cinq ans et nous sommes très concentrés. Nous sommes venus à la Ligue des Nations pour essayer de la gagner et le match d’aujourd’hui sert à préparer la Coupe du monde, rien de plus », a-t-il ajouté.

Martínez dirige l’équipe belge depuis 2016 et a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018, au cours de laquelle ils ont perdu contre la France. Ce dimanche à Turin, la Belgique s’est inclinée 1-2 grâce à des buts de Nicoló Barella et Domenico Berardi.

suis / ism