Robert Martínez nie les “contacts” avec le Barça mais laisse son avenir ouvert

in

10/01/2021

Le à 10:52 CEST

.

sélectionneur de la Belgique, l’Espagnol Roberto Martinez, nie avoir eu des “contacts” avec le FC Barcelone en tant que remplaçant possible de Ronald Koeman et assure que son objectif est de remplir “jusqu’au dernier jour” son contrat avec les Diables Rouges, même s’il reconnaît que “de nombreuses circonstances peuvent survenir le long de le chemin”.

“Il n’y a absolument rien. Il n’y a pas de contacts.”Martinez a déclaré dans une interview publiée par le journal belge Het Laatste Nieuws ce vendredi, le même jour que l’entraîneur annoncera la liste des convoqués pour jouer le dernier carré de la Ligue des nations.

L’entraîneur, dont le nom est apparu dans la presse espagnole en remplacement possible de Koeman, reconnaît qu’il a une amitié étroite avec Jordi Cruyff, directeur du football de Barcelone, mais dit qu’ils n’ont pas traité le banc du club Blaugrana.

“La base de mon amitié avec Jordi est que nous séparons le privé du professionnel. A aucun moment je n’ai demandé à Jordi quelle était ma situation à Barcelone. Je ne pense pas qu’il ait pour fonction de nommer un éventuel nouvel entraîneur”, a-t-il déclaré. mentionné.

Martínez, qui dirige l’équipe nationale belge depuis cinq ans et a un contrat jusqu’après Qatar 2022Il insiste sur le fait qu’il veut remplir ce contrat et dit qu’il se concentre sur la Ligue des Nations et la qualification pour la Coupe du monde, bien qu’il n’exclue aucune possibilité.

“J’aimerais que nous soyons le premier pays européen à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar. C’est le défi après la finale de la Ligue des Nations. Mais… dans le football, on ne sait jamais ce qui sera fait demain. Je me réveille tous les nuit.