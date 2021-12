Robert Maudsley ‘mourra seul dans une boîte souterraine en verre pare-balles’ | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le meurtrier notoire, 69 ans, passera le reste de sa vie dans une boîte en verre souterraine après le rejet de son appel de Noël à vivre aux côtés d’autres prisonniers. Le Liverpudlian est maintenu dans la solitude dans une cellule souterraine sous la population générale du HMP Wakefield. Maudsley a tué quatre hommes – des agresseurs d’enfants et un tueur d’épouses – entre 1974 et 1978.

Les patrons du HMP Wakefield ont jugé que le tueur, surnommé « Hannibal le cannibale », était trop dangereux pour s’intégrer aux autres prisonniers et gardiens de la prison du West Yorkshire.

Au lieu de cela, il vivra le reste de sa vie dans la boîte en verre pare-balles de 5,5 x 4,5 mètres conçue spécialement pour lui en 1983.

Un initié a déclaré au Daily Star : « On lui a dit non le mois dernier, mais il a fait appel de la décision et voulait passer Noël en présence d’autres humains. Mais on vient de lui dire non pour la dernière fois.

« Être seul aussi longtemps vous fait quelque chose.

« Il ne va pas bien et ils ne peuvent pas prendre le risque de ce qu’il pourrait faire.

« Ils ne peuvent tout simplement pas prendre le risque. »

Maudsley passe 23 heures par jour dans la boîte en verre, dormant sur une dalle de béton et utilisant des toilettes et un lavabo boulonnés au sol.

La cellule contient également une table et une chaise en carton compressé.

Le tueur condamné, originaire de Toxteth, Liverpool, a commis son premier meurtre en 1974, à l’âge de 21 ans seulement.

Il a tué John Farrell à Wood Green, à Londres, après avoir montré à Maudsley des photos d’enfants qu’il avait abusés sexuellement.

Maudsley s’est rendu à la police et a ensuite été jugé inapte à subir son procès.

Il a ensuite été envoyé à l’hôpital de Broadmoor, qui abrite certains des détenus les plus violents de Grande-Bretagne.

Maudsley a d’abord passé quelques années tranquilles derrière les barreaux, avant que lui et son codétenu David Cheeseman ne s’enferment dans une cellule avec l’agresseur d’enfants David Francis en 1977.

Le couple violent a torturé à mort l’agresseur d’enfants avant de suspendre son corps pour que les prisonniers et les gardes le voient.

Maudsley a été reconnu coupable d’homicide involontaire et envoyé au HMP Wakefield.

L’année suivante, en 1978, Maudsley tua à nouveau.

Il a étranglé et poignardé Salney Darwood, 46 ans, qui avait été emprisonné pour avoir tué sa femme.

Il a caché le corps de Darwood sous le lit avant de se faufiler dans la cellule du pédophile Bill Roberts, 56 ans, qui avait agressé sexuellement une fille de sept ans.

Maudsley a poignardé Roberts avec un poignard de fortune et lui a fracassé la tête contre un mur.

Pour ses crimes, il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec la recommandation de ne jamais être libéré.

En 2000, il écrit aux tribunaux pour demander soit une meilleure qualité de vie, soit la mort : « À quoi sert-il de me garder enfermé 23 heures par jour ?

« Pourquoi même prendre la peine de me nourrir et de me faire faire une heure d’exercice par jour ? Pour qui suis-je vraiment un risque ?

« En conséquence de mon traitement actuel et de mon confinement, j’ai l’impression que tout ce à quoi je dois m’attendre est en effet une dépression psychologique, une maladie mentale et un suicide probable.

« Pourquoi ne puis-je pas avoir une perruche à la place des mouches, des cafards et des araignées que j’ai actuellement. Je promets de l’aimer et de ne pas le manger ?

« Pourquoi ne puis-je pas avoir une télévision dans ma cellule pour voir le monde et apprendre ?

« Pourquoi ne puis-je pas avoir de cassettes musicales et écouter de la belle musique classique ?

« Si le service pénitentiaire dit non, alors je demande une simple capsule de cyanure que je prendrai volontiers et le problème de Robert John Maudsley pourra être résolu facilement et rapidement. »