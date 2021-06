Robert Moreno, à deux doigts d’être le nouvel entraîneur de Grenade

03/06/2021 à 18:08 CEST

Le départ de Diego Martínez a été un coup dur pour Grenade. L’entraîneur pour la promotion ou la qualification pour la Ligue Europa, parmi tant de choses positives qu’il a laissées dans son héritage, a décidé de ne pas continuer la saison prochaine malgré les intentions du club de rester une année de plus.

Mais il ne sert à rien de regarder en arrière et dans les bureaux de l’entité nasride, ils travaillent pour trouver un substitut aux garanties pour le banc rojiblanco et il semble qu’ils l’aient trouvé. Il s’agit de Robert Moreno, ancien entraîneur de l’équipe nationale espagnole ou de Monaco, sa plus récente expérience. Moreno est sur le point d’être officiellement le nouvel entraîneur de Grenade.

Tout semble indiquer que l’ancien deuxième entraîneur de Luis Enrique a remporté le match face à un autre candidat comme Javi Gracia. De plus, selon ‘Gol Digital’, Robert Moreno arriverait avec un cadeau sous le bras. Stefan Jovetic n’a pas renouvelé son contrat avec Monaco et ils se connaissent tous les deux depuis le stade de l’entraîneur espagnol dans l’équipe de la Principauté.

Jovetic sait déjà ce que c’est que de jouer en Espagne et en Andalousie. Il a défendu le maillot de Séville lors de la saison 16/17, prêté par l’Inter.