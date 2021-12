Robert Moreno estime qu’ils ont joué « un jeu très complet »

23/12/2021 à 00h28 CET

.

L’entraîneur de Grenade, Robert Moreno, estime que son équipe a joué « un match très complet » à battre l’Atlético de Madrid 2-1 ce mercredi et n’a pas caché que « la chance » était de son côté « à un moment donné » lors du crash.

« Nous avons joué un match très complet. J’ai dit que je pensais que l’équipe allait être prête pour Noël et l’équipe a maintenant une idée très claire et il le développe contre tout l’Atlético de Madrid après un but d’un joueur valant deux fois le budget de Grenade », a déclaré Moreno lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur a souligné que son équipe avait « bien défendu » et a reconnu qu’il ne peut pas » atteindre les objectifs » s’ils ne sont pas » bons en défense » et surtout contre des équipes » très talentueuses » comme l’Atlético de Madrid.

« La chance a été de notre côté à un moment donné, mais nous devons la chercher » a ajouté Moreno, qui estime que ce qui a été réalisé est » le triomphe de l’équipe » car ils ont perdu de nombreux joueurs importants, il était donc » très fier » de son équipe.

« Nous sommes très heureux et Si nous pouvons tous être unis, cette équipe rencontrera le salut sans hâte, même s’il y aura des mauvais moments et des défaites d’affilée parce que c’est normal », a ajouté l’entraîneur de Grenade.

« Nous sommes dans la période la plus heureuse car je commence à voir l’équipe faire ce que je demande, les joueurs sont à l’aise avec ce que je leur demande. Il y a eu une évolution, nous avons changé les choses car le jeu est marqué par les caractéristiques des joueurs et nous avons touché la touche », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait aimé ou non par les fans de Grenade, il a déclaré que ce qu’il devait faire, c’était « travailler » en plus de « prendre ses responsabilités lorsque les choses tournent mal et féliciter les joueurs quand ils se débrouillent bien. »

« J’ai toujours été un peu binaire Cela m’arrive ici et aussi au niveau national, les gens m’aiment ou me détestent. Pour continuer à travailler, à unir les gens et à rendre les enfants meilleurs », a ajouté Moreno.