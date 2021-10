Robert Moreno le joue contre un Séville invaincu et puissant

02/10/2021 à 21h00 CEST

.

Grenade cherchera son première victoire et son entraîneur, Robert Moreno, dissiper les doutes sur sa continuité dans un duel andalou à Nuevo Los Cármenes contre Séville, invaincu dans cette campagne, bien que beaucoup plus puissant et précis en Liga qu’en Ligue des champions.

L’équipe rojiblanco arrive au match après la défaite douloureuse (1-0) subi lundi dernier sur le terrain du Celta, où un but inscrit à la 94e minute était sa quatrième défaite au cours des cinq dernières journées. Grenade, qui a perdu ses deux derniers matchs en tant que local Contre le Betis (1-2) et la Real Sociedad (2-3), il a besoin de remporter son premier match de la saison pour sortir des places de relégation et ne pas rester coincé en bas de tableau.

Le jeu est particulièrement important pour Robert Moreno, un entraîneur qui jusqu’à présent a reçu le soutien du club, mais dont la continuité pourrait être compromise si son équipe ne s’améliore pas ou obtient un bon résultat face aux Hispaniques.

La seule victime, en principe, de Grenade pour le crash est celle de l’environnement camerounais Yan Eteki qui est blessé, alors que le coach espère avoir le Français Maxime Gonalons et avec le portugais Luis Maximien et dimanches Duarte, qui a dû être remplacé contre le Celta en raison de problèmes physiques différents. Les deux premiers se sont déjà exercés vendredi avec le groupe et, sauf surprise, pourraient être du jeu, tandis que la disponibilité de Domingos Duarte est plus incertaine et n’est pas connue définira jusqu’au même dimanche.

Pendant ce temps, Séville arrive à Grenade avec le défi de relier son troisième triomphe en championnat, après 3-1 contre Valence et 2-0 la dernière journée contre l’Espanyol, après leur usure mercredi dernier en Ligue des champions, au cours de laquelle à égalité à la dernière minute pénalité à chacun des Allemands de Wolfsburg pour ajouter 2 points à leur groupe.

L’objectif de l’équipe dirigée par Julen lopetegui est de repartir avec de bons sentiments pour la trêve de championnat, au cours de laquelle il subira à nouveau le l’exode de nombre de ses internationauxMême si l’entraîneur basque ne fait pas confiance aux mauvais résultats d’un Grenade qui l’a bien battu à domicile la saison dernière et qui, selon lui, mérite de prendre plus de points.

Pour ce choc important à la mesure de son état de forme actuel, Séville, qui cumule une victoire (0-1 à Getafe) et deux nuls (1-1 à Elche et 0-0 à San Sebastián) lors de ses sorties en Ligue, a deux victimes sensibles dues à des blessures, celles de son attaquant marocain Youssef En-Nesyri et de son gaucher argentin Marcos Acuña.

Ils sont rejoints par le médium danois Thomas delaney, pour son expulsion contre l’Espanyol en applaudissant avec ironie l’une des décisions de l’arbitre, et en principe Lopetegui pariera encore une fois sur le bloc défensif qui lui donne un grand résultat -seulement 2 buts contre en Ligue-, avec le seul changement de le Néerlandais Karim Rekik à gauche par Acuña.

Au milieu de terrain, les Brésiliens Fernando Reges et Joan Jordán devraient répéter comme titulaires, auxquels rejoindra le Croate Ivan Rakitic, avec un trio offensif formé par l’Argentin Erik Lamela, qui pourrait être un nouveau départ au détriment de Suso Fernández , qui n’est pas dans sa meilleure forme ; Rafa Mir, avec le rôle de remplacer En-Nesyri dans ces prochains matches ; et l’Argentin Lucas Ocampos.

Les files d’attente probables

Grenade: Maximien; Quini, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva ; Gonalons, Montoro, Luis Milla ; Luis Suárez, Machís et Bacca.

Séville : Lier; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik ; Jordan, Fernando, Rakitic; Lamela, Rafa Mir et Ocampos.

Arbitre: Alberola Rojas (Comité Castellanomanchego).

Stade: Nouveau Los Cármenes.

Heure: 21h00.