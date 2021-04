Robert Mundell (1932-2021): Mundell ne peut jamais être oublié

Pour reprendre une analogie avec le court de tennis, la banque centrale pense toujours au «retour» et ne peut jamais «servir».

La scène économique d’aujourd’hui a été tellement perturbée par les verrouillages induits par Covid-19 – conduisant à beaucoup de théories sur ce qui pourrait arriver – que beaucoup d’entre nous ont raté la disparition du lauréat du prix Nobel Robert Mundell. Son nom déclencherait un rappel instantané parmi les étudiants en économie internationale, en particulier ceux qui ont étudié à la Delhi School of Economics où Mundell était toujours dans le cadre de discussions et de débats.

Mundell, avec Marcus Fleming, a proposé la “ trinité impossible ” qui est mise en avant chaque fois qu’il y a des bouleversements sur les marchés des changes et que la roupie augmente ou diminue. Les banques centrales ont pratiquement Mundell au fond de leur esprit quand elles regardent les taux de change, parce que la règle non écrite est que, en cas de doute, revenez à la théorie – en cela, Mundell ne peut être manqué.

La trinité impossible consiste à contrôler trois variables: les flux de capitaux libres, la monnaie et la politique monétaire. C’est une vieille règle qui déroute tous les banquiers centraux. Si nous avons des taux de change flottants et qu’il y a des flux de capitaux libres, alors la roupie continuera de s’apprécier ou de se déprécier à mesure que le FPI entre et les banques centrales risquent de perdre leur liberté en matière de politique monétaire car elles doivent forcément stériliser les entrées ou modifier les taux d’intérêt pour maintenir la stabilité. . Pour reprendre une analogie avec le court de tennis, la banque centrale pense toujours au «retour» et ne peut jamais «servir».

En conséquence, la politique budgétaire doit s’ajuster, faute de quoi il y aura des problèmes d’inflation. En même temps, s’il y a des taux de change fixes et que la banque centrale contrôle la politique monétaire, alors les flux de capitaux ne peuvent pas être ouverts, sinon il y aura un chaos sur les marchés. La banque centrale doit constamment recalibrer les taux d’intérêt.

Souvent, nous avons entendu les gouverneurs de la RBI parler de l’impossible trinité, et c’est ce que Mundell avait introduit il y a des décennies. Etant donné que, même aujourd’hui, la roupie a rarement été totalement flottante – comme il y a plusieurs cas où la RBI achète ou vend des dollars pour gérer la monnaie -, il y a en fait très peu de liberté pour la banque centrale. La plupart des pays autorisent la libre circulation des capitaux; cela devient ainsi exogène au système. Le défi consiste alors à équilibrer les changements de devises avec des outils monétaires, sachant bien que les taux d’intérêt ne peuvent pas être considérés comme affectant uniquement la monnaie car il y a des implications sur la liquidité intérieure.

Bien que le trilemme soit bien connu, Mundell était également un partisan de la célèbre «économie du côté de l’offre», qui a été inventée par Arthur Laffer. Le principe de base était que si l’on abaissait les taux d’imposition, en particulier pour les riches, les recettes fiscales augmenteraient pour le gouvernement. Cette réflexion est profonde, car, même aujourd’hui, la raison principale de la réduction du taux d’imposition des sociétés en Inde n’est pas seulement de faire payer moins d’impôts aux entreprises et de récompenser les actionnaires et donc le marché boursier, mais d’encourager l’investissement.

Les entreprises ayant plus de bénéfices disponibles, elles auraient tendance à investir davantage en empruntant également un multiple de «fonds propres», conduisant ainsi à une poussée pour les marchés du crédit. C’était une théorie des années 1970 qui a trouvé la faveur en Angleterre et aux États-Unis. En fait, le concept de Reaganomics était une version modifiée de l’économie du côté de l’offre qui ajoutait des réductions de dépenses aux réductions d’impôts. Cependant, cela n’a pas été utilisé en Inde car la théorie s’est arrêtée au stade de la réduction des taux d’imposition des sociétés uniquement. Les gouvernements ont rarement réussi à réduire réellement les dépenses étant donné l’opportunité de régler les problèmes du secteur social.

Un autre fait moins médiatisé à propos de Mundell était qu’il était un adepte de l’euro, et bien qu’il ne puisse pas être appelé le père du concept, beaucoup de travail a été fait sur le concept d’une monnaie commune pour la région. La prévoyance d’avoir une monnaie commune qui va au-delà d’un marché commun était d’époque. C’est quelque chose qui a fonctionné dans une large mesure, même si la crise grecque qui s’est étendue aux PIGS en raison d’une gouvernance imprudente a remis en question ce concept.

Essentiellement, ce dont Mundell a parlé, c’est que la libre circulation de la main-d’œuvre et des capitaux à travers les marchés est une solution efficace. C’était l’idée de la zone euro, qui était une amélioration par rapport à l’Union européenne qui maintenait les monnaies individuelles mais permettait la libre circulation des facteurs de production. Maintenant que le Brexit est une réalité, on peut se demander si de tels concepts sont durables, mais le concept de marché unique est sûrement quelque chose qui fonctionne bien dans les bons moments à coup sûr.

Le problème est vraiment lorsque les choses tournent mal et que les pays ne suivent pas les règles du jeu, et c’est là que la théorie de Mundell se heurte à un problème. Le concept de l’euro a fonctionné tant que la soi-disant grande modération enveloppait le monde développé. Mais une fois que les fissures sont apparues, il y a eu beaucoup de désaccords, en particulier entre des pays comme l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas, et le groupe PIGS, car le premier avait été conservateur et suivait les règles de contrôle des déficits, ce qui était non écrit mais accepté. régner. C’est pourquoi cela a conduit à des ruptures. Il en va de même pour l’UE, où la majorité en Grande-Bretagne a estimé que, dans l’ensemble, un marché uni ne répondait pas à leur objectif.

Fait intéressant, Mundell avait également réfléchi à l’idée d’une monnaie unique appelée le DEY (dollar, euro et yen). Mais on peut supposer que cela restera davantage un concept qu’une réalité, ce qui est le cas de plusieurs idées économiques. Si l’euro n’a pas fonctionné, il n’y a guère de raisons pour qu’un autre panier soit efficace. Il est intéressant de noter que les discussions antérieures sur un groupe BRICS et probablement sur le marché unique ne sont plus évoquées.

Mundell n’était certainement pas aussi célèbre que John Maynard Keynes ou Milton Friedman, mais a sûrement une place importante dans le panthéon des économistes, et la «trinité impossible» sera quelque chose qui ne sortira jamais des salles de discussion des banques centrales. C’est parce qu’il ne peut jamais y avoir de réponse pratique!

Économiste en chef, CARE Ratings, et auteur de «Hits & Misses: The Indian Banking Story». Les opinions sont personnelles

