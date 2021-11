Robert Oaks et Sylvia Kutchman accusés de maltraitance d’enfants

Un couple d’adolescents de Pennsylvanie a été accusé de maltraitance d’enfants après qu’un nouveau-né eut 16 fractures.

Robert Oaks Jr., 19 et Sylvie Kutchman, 18 ans, chacun est accusé de crime de voies de fait graves et de mise en danger du bien-être des enfants. Ils ont également été inculpés de chefs d’accusation relativement mineurs de voies de fait simples et de mise en danger imprudente d’une autre personne.

Le service de police de l’arrondissement de Nanty-Glo a déclaré avoir été informé de l’étendue des blessures de l’enfant de cinq semaines par un médecin qui travaillait à l’hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh. Le couple aurait d’abord emmené le bébé au Conemaugh Memorial Medical Center pour le traitement d’une blessure au bras qui s’est avérée être un bras cassé – mais aurait refusé de transporter le bébé à Pittsburgh eux-mêmes.

Le médecin qui a appelé a été catégorique dans son diagnostic, rapporte The Tribune-Democrat, un journal local.

« C’est de la maltraitance des enfants », a déclaré le Dr. Rachel Berger dit dans son rapport.

Un rapport de police obtenu par Johnstown, en Pennsylvanie, l’affilié de NBC, WJAC, cite le médecin qui a signalé les abus présumés le 12 novembre : . . il n’y a aucune preuve d’une condition médicale sous-jacente qui la prédisposerait à ces fractures.

La police allègue que Kutchman a déclaré au personnel médical que Oaks était « trop ​​brutal avec elle », en référence à leur petite fille nouveau-née.

Selon l’affilié local de CBS, WTAJ, il y avait déjà eu des signes de problèmes.

Le 5 novembre, le personnel des services médicaux d’urgence de Blacklick et les agents du NGBP sont arrivés au domicile des parents afin de soigner une « blessure traumatique » subie par l’enfant. Oaks aurait déclaré à la police ce jour-là qu’il avait entendu un « pop » alors qu’il emmaillotait la fille et qu’il avait fait un commentaire sur le fait qu’il ne connaissait pas sa propre force. Au cours de cette visite, Kutchman aurait fait la première itération d’une phrase qu’elle répéterait plus tard, disant qu’Oaks était « trop ​​brutal avec le bébé ».

Mais, comme le bébé était debout et se déplaçait seul, sans ecchymoses et ne pleurant pas lorsque les autorités sont arrivées, la visite initiale s’est terminée par une décision selon laquelle les services à l’enfance et à la jeunesse du comté de Cambria devraient assurer un suivi.

Exactement une semaine plus tard, mais probablement avant, son bras était définitivement cassé. Une vidéo Facebook qui aurait été publiée par Kutchman le 9 novembre montre la jeune fille avec un bras gauche immobile, selon WTAJ.

Ensuite, les médecins ont trouvé les fractures.

Le 16 novembre, lors d’une réunion avec CYS, les accusés ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de la façon dont la jeune fille avait été si blessée. Ils auraient suggéré qu’il s’agissait « d’une maladie des os fragiles » et auraient déclaré que leur chien avait sauté sur l’enfant.

Selon la police, les fractures auraient été causées entre la soirée du 11 et le 12 novembre, alléguant qu’Oaks et Kutchman étaient les seuls autour de leur fille pendant cette période.

La blessure aiguë au bras, cependant, a été plus longue, probablement entre le 5 et le 13 novembre, a indiqué la police.

Les accusés sont actuellement détenus dans la prison du comté de Cambria à Ebensburg, en Pennsylvanie. Oaks et Kutchman n’ont pas payé la caution, qui a été fixée par le juge de district. Michel Musulin à 10 pour cent de 200 000 $. Leur audience préliminaire dans l’affaire est actuellement prévue pour le 22 novembre.

