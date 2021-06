Robert Palmer est fier d’une couverture funk

Robert Palmer a fait le Billboard Hot 100 le 18 juin 1983 avec “You Are In My System”. Ce faisant, le fan de longue date de la soul a montré qu’il ajoutait une touche funk contemporaine à sa palette musicale. Il a également prouvé qu’il avait le doigt sur le pouls des charts R&B.

Le single était une reprise d’une chanson qui venait d’être dans le Top 10 de cette enquête pour ses auteurs et interprètes. Ils étaient le duo techno-funk très demandé Mic Murphy et David Frank, collectivement connus sous le nom de The System. Ce groupe a connu un succès encore plus grand aux États-Unis en 1987, avec « Don’t Disturb This Groove ».

Palmer avait sorti l’album qui contenait le single “System”, Pride, en mars. Son septième set en studio, une fois de plus autoproduit, présente une gamme de styles typiquement éclectique. Mais cela l’a également vu exploiter les charts soul pour une autre couverture qui est devenue un single. Kool et la bandeL’âme n°1 de fin 1981, « Take My Heart (You Can Have It If You Want It) » a été rebaptisée « You Can Have It (Take My Heart) » par l’Anglais.

La fierté a fait partie du Top 20 en France et aux Pays-Bas, mais n’a atteint que la 37e place au Royaume-Uni et la 112e place aux États-Unis. C’était avant que l’artiste ne fasse une percée dans la vente de platine avec son prochain LP, Riptide. Le producteur britannique expérimenté Rupert Hine a co-écrit “Say You Will” avec Palmer pour le set Pride et a joué des claviers sur l’album.

La version de Palmer de “You Are In My System” avait culminé à la 53e place au Royaume-Uni en avril. De manière décevante, après ses débuts pop aux États-Unis, il s’est arrêté à la 78e place du Hot 100. Néanmoins, “System” et Pride ont représenté une partie importante de la progression constante de Robert Palmer vers son statut de superstar de la fin des années 1980.

Achetez ou diffusez "You Are In My System" sur l'album Pride.

