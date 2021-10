Robert Palmer suit son propre chemin

Ce serait en 1980 avant Robert Palmer apparaîtrait même dans le Top 40 du palmarès des albums dans son Royaume-Uni natal. Mais heureusement, à ce moment-là, la reconnaissance tangible de ses vastes talents était un peu plus facile à trouver en Amérique. Le 23 octobre 1976, son troisième album Some People Can Do What They Like entre dans les charts américains, tout comme ses prédécesseurs. Il deviendra son plus grand succès à ce jour.

Le premier set de Palmer, Sneakin’ Sally Through The Alley, a inexplicablement raté les charts britanniques, mais a passé 15 semaines saines dans l’enquête américaine, même s’il n’a jamais grimpé plus haut que le n ° 107. La chute de pression de suivi était au mieux une étape latérale, commercialement parlant, avec un pic n ° 136 et une durée de sept semaines. Mais certaines personnes peuvent faire ce qu’elles aiment grimper à la 68e place et lui offrir au moins un premier album au Royaume-Uni, même s’il n’a duré qu’une semaine.

Some People… a marqué une étape importante pour l’artiste né dans le Yorkshire en étant le premier album qu’il a produit lui-même, prenant le relais de Steve Smith. Comme auparavant, il était habilement accompagné par des membres de Little Feat et par d’autres notables du studio tels que Chuck Rainey et Jeff Porcaro.

Quatre originaux de Palmer ont fait la liste des morceaux, deux d’entre eux des compositions solo (le titre coupé et « Keep In Touch ») et d’autres avec Alan Powell (« Gotta Get A Grip On You (Part II) ») et Smith et Phill Brown ( » Off The Bone »). Le leader de Little Feat, Lowell George, n’a pas joué sur l’album cette fois, mais était représenté dans la reprise de Robert de sa chanson « Spanish Moon », de l’album révolutionnaire du groupe de 1974, Feats Don’t Fail Me Now.

Des originaux et des couvertures élégantes

L’amour de Palmer pour la soul américaine s’est à nouveau manifesté sur des morceaux tels que « Have Mercy » de Don Covay, et il a apprécié la diffusion à l’antenne de la sortie du single souvent repris « Man Smart (Woman Smarter) ». Le morceau a été enregistré pour la première fois en style calypso par King Radio dès 1936, et repris par Harry Belafonte en 1952.

D’autres enregistrements de « Man Smart » suivis de noms tels que Nina & Frederik et même l’acteur Robert Mitchum ; il y avait des couvertures des années 1960 allant aussi loin que celles de Joan Baez et Roger Whittaker. Un an après la version de Palmer, les charpentiers en a fait un pour leur album Passage.

« Ce nouvel album est une tuerie, il l’est vraiment », a déclaré Palmer au journal musical Sounds as Some People… est sorti. « C’est bien parce que je n’ai pas besoin de me sentir mal à l’aise quand les gens viennent me voir et me disent qu’ils aiment vraiment mes affaires. Je peux dire, merci beaucoup, c’est ce que je fais et je le fais au mieux de mes capacités. J’aime ça aussi. »

