Robert Pattinson de Batman a signé un nouveau contrat avec WB, cela signifie-t-il qu’une suite est à venir?

Juste pour qu’il soit parfaitement clair, cet accord signé par Robert Pattinson avec Warner Bros englobera de nombreux projets au-delà de Batman, allant d’autres films à quelque chose comme une série de prestige HBO Max, et s’il se produit devant les caméras ou contribue strictement dans les coulisses. . Cela étant dit, le fait que Pattinson et WB soient plus étroitement liés maintenant augure certainement bien pour l’avenir de l’acteur en tant que Batman. Encore une fois, les chances que The Batman soit une sortie unique pour la version de Pattinson du super-héros étaient déjà assez minces, mais maintenant qu’il a mis en place cet arrangement spécial avec WB, il est encore plus probable qu’il revienne pour un autre rond comme le Croisé Caped.