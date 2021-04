Robert Pattinson de Batman explique la pression des fans de DC

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Ce n’est un secret pour personne que les films de bandes dessinées sont partout. Et étant donné la popularité de certains héros comme Batman, il y a eu de nombreuses adaptations cinématographiques au fil des ans. Le prochain acteur à porter la cape et le capuchon est Robert Pattinson, jouant le personnage principal dans The Batman de Matt Reeves. Le film a l’air frais et élégant, mais Pattinson a expliqué pourquoi il ressentait autant de pression à cause des fans de DC.